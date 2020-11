Simposio “Hulandes como idioma stranhero” cu Prof. Jim Cummings

Dia 24 di november Nederlandse Taalunie ta organisa e simposio online “Hulandes como idioma stranhero”, den colaboracion cu partnernan den enseñansa na Corsou, Aruba, Boneiro, Sint Maarten, Sint Eustatius y Saba. E simposio ta pa tur esnan envolvi den enseñansa di Hulandes riba e islanan aki, o sea maestro- y otro profesionalnan den enseñansa, mayor- y alummnonan. Meta di e evento aki ta pa laga gruponan pensa y hiba discusionnan tocante e posicion di e idiomanan, specialmente Hulandes, den enseñansa riba e islanan multilingual aki.

Riba e islanan den region di Caribe casi tur hende ta papia y compronde mas cu un idioma, entre otro Hulandes. Sinembargo pa mayoria e no ta idioma materno, pero un idioma stranhero. Na tur scol e ta un dioma obligatorio. Na hopi scol – en particular na Islanan Abou – te hasta e ta idioma di instruccion. E acercamento di Hulandes ainda tin biaha ta esun tradicional di idioma materno. Esaki hopi biaha no ta acopla na loke nos alumnonan tin mester. Pa e motibo aki mas y mas scol ta cambiando pa e acercamento di Hulandes como idioma stranhero (Nederlands als vreemde taal (NVT)), un acercamento comparabel na esun pa e otro idiomanan cu ta siña na scol.

Programa di e simposio

E evento ta cuminsa 3.00 pm cu e workshop “NVT in mijn klas”. E workshop aki ta destina pa maestronan, managernan den enseñansa y desaroyadornan di curiculo. Di 4.00 pa 6.00 pm ta sigui un sesion publico. Na esaki tur hende cu ta envolvi cu enseñansa di Hulandes ta bonbini, di maestronan y otro profesionalnan den enseñensa te alumno-, mayor- y otro interesadonan. E enfoke di e simposio ta Hulandes como idioma stranhero den un contexto multilingual. Keynote speaker ta dr. Jim Cummins, profesor di Ontario Institute for Studies in Education, cu e topico: mother tongue-based multilingual education. Banda di e atencion pa NVT tambe lo presenta e concepto Language-Friendly School – scolnan cu ta reconoce y acepta origen cultural di su alumnonan.

NVT netwerk y Kernnetwerk: Kernnetwerk NVT ta parti di Netwerk NVT. Netwerk NVT ta consisti di stakeholdernan den enseñansa di e seis islanan concerni y tin como meta pa comparti conocemento y best practices di NVT. Kernnetwerk NVT ta mas e parti di maneho di e netwerk aki cu ta compromete su mes na un conocemento mas grandi y aplicacion mas amplio di didactica NVT den region di Caribe. E actividadnan ta forma parti di e proyecto Netwerk NVT Carib cu ta ricibi sosten financiero di Ministerio di Enseñansa, Cultura y Ciencia (OCW).

Pa mas informacion

Por haya mas informacion riba e pagina di Facebook di NVT Carib. Tambe por manda e-mail na: [email protected]

