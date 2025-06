Den e dianan aki e molester di holo malo den e barionan di Simeon Antonio, Parkietenbos y Mahuma a bira mas frecuente. Ta trata aki di holo malo y aire toxico cu ta biniendo di Ser’i Teishi, Barcadera y di e Dump na Parkietenbos. Di parti di Stichting Parkietenbos ta informa cu nan a reuni cu tur dos formador durante di e periodo di formacion di Gobierno nobo. Durante di e reunion aki nan a haci entrega di un rapport di un trabao investigativo haci pa un experto cu a indica tur e preocupacionnan cu e habitantenan di e barionan tin. Gobierno anterior por medio di Minister Ursell Arends no a produci ningun solucion pa maneho di desperdicio duradero y sostenibel. E la ignora e reclamo di e habitantenan di e barionan na multiple ocacion y a simplemente sigui permiti e compania cu ta procesando desperdicio pa gobierno pa sigui dera sushi na Ser’i Teishi cu tur e consecuencianan. E barionan ta wordo afecta for di tur angulo cu biento sumpla cu holo malo. Awor en especialmente pa motibo di e temporada di Horcan cu a cuminsa, hasta ora cu biento cay e holo malo ta drenta den e barionan afectando tur cas, oficina y hotel den e bisindario. Stiching Parkietenbos ta reclamando cu gobierno ta permiti pa viola e derecho di hende di hala rosea di aire limpi y esaki no por continua. Sr. Aldrich Croes cu ta presidente di e fundacion a remarca cu 2 aña pasa a sinta den un sesion di Crisis cu e oficina di maneho di crisis di Gobierno y tur departamento di Gobierno a haya un presentacion di con grave e situacion ta. Bisiñanan a comparti na tur presente con nan ta sufri cu e aire malo cu ta bin for di tres direccion y for di Ser’i Teishi, Barcadera, y Dump na Parkietenbos. Ta pesey a fundacion a manda busca un experto pa traha un rapport di e situacion critico aki. A entrega e rapport aki na formadornan nobo y actual Prome Minister y actualmente e fundacion ta wardando riba reunion y accion di parti di e gobierno nobo. Ken cu pasa den e barionan aki awe y den e dianan venidero lo por haya e holo y sinti kico e habitantenan ta pasa aden. E cantidad di casonan di Cancer den e barionan ta alarmante, recientemente hasta un miembro di bestuur a perde su tata pa motibo di cancer di pulmon. E holo malo di Ser’i Teishi tabata afectanan nan bario continuamente. E pueblo ta pidiendo Auxilio y ta pidiendo Gobierno nobo pa actua.

Masha danki pa e publicacion, den nomber di Stichting Parkietenbos, Aldrich Croes.