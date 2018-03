E bandera di Aruba ta hopi mas cu un diseño cu cuater color. Arubianonan por ta orguyoso di tin un bandera cu, a base di simbolismo, ta conta historia di Aruba y su pueblo. Cuater punto di enfoke di e bandera di Aruba ta e isla, su pueblo, industria y e lucha pa autonomia.

E isla Aruba

E blauw riba e bandera di Aruba ta representa lama, rondonando e strea cu ta representa e isla di Aruba. E rand blanco di e strea ta simbolisa e costanan blanco di Aruba. E posicion di e strea ta simbolisa un posicion di honor pa Aruba: ariba y serca di e asta.

E color geel riba e bandera ta un referencia na e flora di Aruba, considerando cu hopi di nos flora ta florece cu e color geel. Por ehempel e kibrahacha, aloe, wanglo, brazil, bonchi di strena, tuturutu y curahao.

E pueblo di Aruba

Un otro punto di enfoke di simbolismo di e bandera di Aruba, ta su hendenan. Hopi imigrante a haci Aruba nan hogar. E cuater puntanan di e strea ta referi na esaki, mustrando den e cuater direccionnan di compas for di unda hende a bin Aruba y forma parti di e comunidad. Den e aña cu e bandera a wordo introduci oficialmente (1976) tawata tin mas cu 40 pais como origen di hende cu a bin biba na Aruba.

E strea cora y blanco tambe ta simbolisa e cariño inmenso cu e ciudadanonan tin pa Aruba.

Ademas, e blanco di e strea ta simbolisa e puresa di curazon di e habitantenan di Aruba cu ta respeta husticia, orden y libertad.

E bandera di Aruba tambe ta inclui simbolismo referiendo na habitantenan cu a habita Aruba hopi aña pasa. E color cora di e strea ta rindi homenahe na e sanger Indio cu a drama na Rooi Frances pa su libertad.

Industria

Nos bandera ta contene simbolismo relaciona cu e diferente industrianan cu e pueblo di Aruba a depende di nan.

E cuater puntanan di e strea ta referi na e camindanan maritimo y aereo cu ta wordo utilisa pa eherce actividadnan economico y industrial. Por ehempel for di unda turistanan ta bin y regresa, y demas pilarnan economico. E strea tambe ta denota e industria bieu di palo di Brazil y cochinilla.

E color geel di e strepinan ta denota varios fuente di ingreso pa Aruba. E industria kimico, petrolero, di aloe, oro y guamo, tur ta wordo simbolisa cu e color geel. E simbolismo ta bay bek mas den antaño, denotando e industria di butishi y artesania Indio di siglonan pasa. Como toke cultural e color geel tambe ta simbolisa e industria di sombre.

Geel tambe ta e color di abundancia. E largura di e strepinan ta demostra e solidez y duracion largo di e abundancia.

Autonomia

Bandera di un pais ta sirbi funcionnan tanto nacional como internacional. Localmente e ta simbolisa union di un pueblo. Un identidad comparti. Internacionalmente un bandera ta representa un pais, pues un anhelo pa ta reconoci como tal. Como un di seis isla formando parti di Antiyas Hulandes, di cual niun tawata tin su propio bandera, e anhelo di e pueblo di Aruba pa ta autonomo ta refleha den e iniciativa pa tin un propio bandera.

No solamente den e iniciativa pa tin un bandera, pero tambe den su diseño e bandera ta refleha un anhelo pa ta un pais autonomo. E strea cora cu blanco, simbolisando e isla di Aruba, ta denota e posicion liber y aparte di Aruba den lama blauw. Hunto cu e strepinan geel ta denota cu e libertad no ta significa cu Aruba ta distancia of aisla su mes for di otro pais.

E anhelo pa autonomia ta refleha den e bandera di Aruba, mientras cu tempo di e inauguracion di e bandera autonomia no tawata un realidad pa Aruba ainda. Bo por bisa cu e bandera di Aruba no solamente ta simbolisa e lucha pa mas autonomia, pero a forma parti di e lucha aki. Casi dies aña despues cu e bandera a keda introduci oficialmente, e lucha pa mas autonomia a resulta den un Status Aparte pa Aruba.S

