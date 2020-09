SIMAR y SEPPA: Ta parce cu esnan cu ta labora den Enseñansa no tin derecho na Paz laboral

Aña escolar 2020 – 2021 a habri, ya caba nos tur por mira e desaster cu gobierno actual ta haciendo pa medio di e Minister di Enseñansa. Si nos analisa henter e trayecto di e Minister, tur cos ta mustra cu su buskeda riba confrontacion, ataca e hende constante ta simplemente pa ‘gaña” mustra con activo e ta trahando bao di capa pa pueblo.

Apenas, e Minister a pone un pia den Bestuurskantoor ua na comienzo di 2018 e a cuminsa cu su ideanan di Privatisacion di DPS (Skolnan publico). Den e trayecto aki, cual a keda rechasa completamente, pa convence trahadornan di Traimerdia e a tene un reunion cu e grupo pa splica nan cu ta bon intencion so e tin pa cu nan. Apenas, privatisacion di DPS a para, e a sigui despues cu e grupo Traimerdia, otro lucha bai bin. E grupo di trahadornan aki mester a hasta tende cu nan ta cobrando salario dimas. Asina nos ta sigui mira con den 2019 e Minister ta sigui cu MDC (Centro Multidisciplinario) unda e a masacra full un sistema cu durante aña nan a funciona. Nos mester recorda e lucha tambe di esnan cu ta cay bao di SPO unda apesar di tabatin palabracion cu e Minister aki toch a hasi su intentonan pa ‘fuseer’. Apesar di prueba e klasnan chikito, prueba un cantidad di defectonan.

Danki na e decision di Gobierno pa hala e minister aki leuw di Traimerdia, MDC y SPO cu a trece poco alivio, aunke ta tur dia tin cu lanta cu wowo- y orea nan habri, check si tin cualkier informacion y te hasta rumor di e minister aki cu lo por bolbe kita e alivio of e paz.

Skol Paso pa Futuro

Aña 2020 no tabata facil, no solamente pa e virus cu a drenta na maart, pero ta diferente skol a pasa den problema. Un di nan sigur ta Scol Paso pa Futuro. E docentenan aki a hiba un lucha largo pa nan mantene nan edificio como skol pa nan muchanan special. E lucha aki a culmina den un carta cu fecha 24 juni 2020, esta cu no ta muda e skol. Tambe tin otro acuerdonan. Hasta mayornan a sostene e lucha aki. Ora a kere cu problemanan a pasa nos ta mira con atrobe e Minister ta start su Guerra cu Skol Paso pa Futuro. Atrobe e tema di mudamento pero tambe Minister ta hala e cabesante actual bek como waarnemend hoofd y e waarnemend hoofd actual e ta hala bek pa bai duna les den klas. Ta di e forma aki ta hunga cu sentimiento di hende y e Minister ta pone e hende cu e ta kere cu si lo bay cumpli cu e mission di muda Skol Paso pa Futuro.

Hunto cu esaki e muchanan cu a permiti pa keda sinta awor tin cu bai SPO tambe. Kiermeen, loke e Minister a bisa na comienso cu no ta problema, esta cu e mucha mag di keda sinta tanten cu mayornan ta bai di acuerdo, awo e Minister ta usa esaki como excusa pa cual e ta hala un banda esnan cu a tuma e mando na comienzo di aña escolar.

Landamento Escolar

E instructornan cu ta siña nos muchanan landa tambe ta blanco awo di e Minister aki. Minister kier termina e relacion di trabao stabiel, pa uno precario. Mientras cu Aruba, nos skolnan conoce e Proyecto di Landamento Escolar pa hopi aña diripiente akinan tambe mester tornu. Durante hopi aña, nos a bin ta luchando pa drecha e posicion huridico di e grupo di trahadornan aki. Den diferente discusion e grupo aki tabata bin padilanti, den discusionnan riba e Functiehuis (posicion huridico di esnan den Enseñansa), unda ta mihor pa ubica e grupo aki y con ta formalisa tur nan derechonan. Nos mester corda cu nos ta papiando di trahadornan cu mas di 25 aña di servicio. Awor e kier pa e grupo aki cuminsa cobra abase di “losse uren”. Ta nifica e seguridad di un entrada drechi, manera ta wordo spera di un dunador di trabao drechi y di acuerdo cu definicion di ILO no ta conta mas pa e trahadornan aki despues di 28 aña laborando.

Ministro Lampe promoviendo Cheap Labour

Mientras cu e ultimo añanan ta hopi ta e trahadornan kendenan mester hasi dos of mas trabao pa sobrebibi, awe bo ta wak cu esaki ta un pica den wowo di e Minister Lampe. Esaki ta loke e Minister aki kier pa bai sosode cu e instructornan aki, kende e ta propone pa bai gana nan pan abase di losse uren.

Ja caba e ta proponiendo pa e docentenan-pensionado, bai para dilanti un klas, bai hasi mesun trabao cu un docente normal, e kier paga solamennte fl.13,00 pa ora !!. Aruba mester di docente, kier pa e docente-pensionadonan bin yuda y e kier dicidi tambe cu nan ta bal solamente f.13,00 pa ora.

Ta interesante pa sa con e Ministro di Labor ta mirando e desaroyo aki, esta si esaki ta cuadra den su plan pa tin menos desempleo na Aruba, menos hende den pobreza, cu ta biba di un onderstand di muri hamber.

Minister ta sigui cu su plannan pa privatisa Skolnan Publico.

Recientemente, Minister a informa SEPPA y SIMAR cu e ta bay cuminsa cu e proceso di Independisacion di DPS. Nos lo busca mas informacion, pa despues e trahador por dicidi si e kier bai over den un Stichting si of no. Aunke nos sa cu na 2018, e mayoria grandi di esnan cu ta cay bao di DPS a dicidi di no kier bai bao di Stichting.

Aruba tin un gobierno sin palabra !!

Ta increibel con gobierno no ta tene su mes na su palabracionnan. Pakico ta asina dificil pa nan por tene nan mes na esaki?. Tanto Minister President como Minister di Enseñansa a informa docentenan di Scol Paso pa Futuro di no ta muda, cu e skol ta keda pa nos muchanan special y awo ja no ta para tras di esaki. Busca excusa barata manera cu Lampe ta biniendo cune si ta dimas. Gobierno ta un solo organo, y mientras cu nan mes ta sigui tolera tur e locuranan di Lampe, nan ta mesun responsabel.

SEPPA y SIMAR ta adverti tur hende, cu docentenan y tur esnan den Enseñansa ta mal fada di e maneho y un biaha mas ta urgi e cambio.

Comments

comments