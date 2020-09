SIMAR y docentenan di scol paso pa futuro a entrega nan manifiesto na Prome Minister

Dialuna atardi sindicato SIMAR hunto cu e maestronan di scol paso pa futuro a presenta na Gobierno y aserca prome minister di enseñansa sra Evelyn Wever Croes pa entrega e manifiesto debi cu tin un presion cu scol paso pa futuro mester muda. Sra Josephine Albertus a sali afo y a splica e manera con e maestronan ta dunando un enseñansa di calidad na e muchanan y a trece varios preocupacion cerca minister president. Minister di enseñansa tabata sa for di fin di siman cu dialuna pa 3:30 nos lo entrega un carta cerca dje y pesei el a sali mainta den su rueda di prensa cu e no kier ningun hende na bestuurskantoor y nos a tene nos mes netjes na e distancia social y dos docente hunto cu

Sra Josephine di sindicato SIMAR pa vocifera e preocupacion y minister presidente si a duna e docentenan e respet cu nan merece y si a acepta pa bin bestuurskantoor y entrega un carta di nan preocupacion. E team di docente di scol paso pa futuro ta keda pro activo y na si ta keda bringa pa duna e muchanan e enseñansa cu nan merece y lo bishita e minister di enseñansa sr Lampe na JFK pa e sa cu loke e ta haciendo intimidacion y bin bek na cosnan cu a wordo dicidi y palabra caba pa bin bek y bisa cu no por, no ta pasobra e docentenan no kier ta e muchanan cu ta bayendo scol paso pa futuro merece e enseñansa di calidad y merece e edificio cu nan tin y zorg cu nan por haya e enseñansa cu nan mester.

Scol paso pa futuro tin 153 alumno, minister di enseñansa kiermeen cu e edificio cu nan ta actual na dje por carga 300 algo alumno, por wel di ta pero ora ta papia di enseñansa regular y no enseñansa cu mucha special, paso tipo di muchanan aki mester mas meter cuadra pa cada alumno. Nos no ta compronde dicon e minister di enseñansa no ta compronde e asunto aki, y e problema ta cu e scol ta grandi pa tiki mucha minister lo ta wak e.

