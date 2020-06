SIMAR tambe ta para banda di maestronan di Paso pa Futuro

Josephine Alberts di sindicato SIMAR diaranson merdia a presenta na Scol Paso pa Futuro pa para banda di e docentenan y por a mira cu diabierna den reuda di prensa minister a menciona tur e cambionan cu a pasa y a para y lo tin dialogo. Dialuna mainta cabesante di scol a mira hendenan ta drenta su scol y ora a asercanan y nan a avise cu nan a presenta pa bin drecha loke mester drecha y unda e scol aki tin cu bay den otro edificio y esei no tabata e acuerdo na inicio y no lo tin cambio y esaki no ta husto pa sindicato SIMAR.

Tur hende ta kere pasobra e anuncio a bin for di Min press cu no lo bay cambia nada y bira wak cu tur cos ta cambia y ora scucha maestronan y mira kico ta pasando. Maestronan a menciona cu e muchanan ta special y nan mester extra atencion, y e localidad aki ta bon hinca den otro y no ta algo cu a bin awe y tin hopi tempo nan tin aki den y e maestronan a dreche manera cu e ta awe y a traha riba e siguridad social, y diferente seccion pa brinda e muchanan un enseñansa di calidad.

Maestronan di Paso pa Futuro prtestando Maestronan di Paso pa Futuro protestando Posted by MasNoticia.com on Wednesday, June 10, 2020

Tin muchanan tin problema pa sali di un localidad pa otro y awor bo kier ponenan den otro edificio y riba dje no ta tur mucha lo bay hunto y mita ta bay y otro ta bay otro edificio. Ora a aserca e otro scol nan tampoco no tabata sa y na ultimo momento a bin cu yen decision unilateral y diabierna gobierno a menciona cu nada no ta sigui dialuna e docentenan ta hayanan mes ta pusha pa sigui e manera di inicio y esaki ta falta di respet pa maestro, alumno y mayornan. Nos ta contento di mira mayornan cu nan tampoco no ta haya esaki husto unda algo ta ser bisa y no ta mustra di ta asina.

