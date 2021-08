SIMAR ta pidi transparencia den caso di Golden Handshake cu directornan di WEB

Cu hopi atencion sindicato SIMAR a sigui e desaroyonan na WEB Aruba N.V. Nan tambe a keda asombra pa e acuerdo cu a ofrece e dos ehecutivonan halto pa nan bandona servicio. Peor no man bashi, sino cu un Golden Handshake. Nan pregunta ta: Di unda e placa aki a sali. Esaki ta loke cu Josephine Albertus, president di sindicato SIMAR a bisa den un declaracion pa prensa.

Despues di e noticia aki, mesora e miembronan a cuminsa tuma contacto cu SIMAR, cuestionando un acto asina’ki. Mas pasobra si mira cu compensacionnan a wordo baha cu 50% y salario cu 5%. “Nos o tinproblema pa yuda, pa nos ta solidario. Esaki ta algo c unos ta haci for di aña pasa caba. Perot a dificil pa keda solidario, si mira cu cierto hendenan ta haya Golden handschake y pa otronan no tin. Si e situacion ta precario, manera ta bisa na mesa di negociacion, nos ta puntra unda e transparencia a keda. For di cuminsamento di e periodo di entrega a pidi pa transparencia. Den e caso aki nos ta puntra unda e Good Governance a keda.” El a sigui splica cu na momento cu bay bek den veld y splica cu no por cumpli cu nan demandanan pasobra no tin fondo, mester splica e cosnan aki.

Albertus a bisa cu ta inaceptabel e tipo di decisionnan manera esun di Golden Handschake.

El a recorda cu aña pasa den enseñansa a corta cu 25 miyon florin. Minister demisionario a bisa cu e placa ey a bay pa FASE. Awo enseñansa no a haya nada bek, tin werkster den incertidumbre, tin 60 miyon di recorte den cuido, y hopi pregunta mas. Cada biaha ta bisa cu no tin fondo pa cual tur e medidanan. Tin hopi hende riba Loonsubsidie of ta haya FASE ainda, mientras otronan ta haya ayudo humanitario. Pues e situacion di caha di Gobierno no ta bon ainda, precario, pero di otro banda ta c u dos director ta haya Golden Handshake. SIMAR ta haci pregunta, pero e contesta semper ta cu basa riba e acuerdo firma, no por duna comentario. “Ken ta bay paga pa esaki,” nos kier contesta y transparencia.

El a enfatisa cu nan no ta di acuerdo pasobra ainda ta pidi solidarismo di trahadonan “tot nader orde” mientras cu Hulanda mester controla con ta maneha Finanza di Aruba,y di otro banda ta yega na un acuerdo miyonario cu dos director.

Tampoco nan no ta compronde unda prioridad di Gobierno a keda riba diferente tema, unda mester di inversion, pero ta prefera di yega na un acuerdo pa core cu dos director. Esaki ta e motibo cu a dicidi di manda un carta pa Gobierno, unda ta expresa nan preocupacion. “Simplemente nos kier claridad for di e personanan concerni, Gobiero, cu ta shareholder di WEB y ELMAR. No por bisa cu situacion ta precario y otro banda si ta saca placa.”

Comments

comments