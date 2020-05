SIMAR ta lamenta cu Gobierno no a envolvenan den ningun reunion pa tuma decision di yega habri scol

Josephine Albertus presidente di sindicato SIMAR diahuebs atardi a yama un conferencia unda a reacciona riba e rueda di prensa di Gobierno di Aruba diaranson anochi caminda gobierno di Aruba a informa cu otro siman scolnan por habri te un maximo 25 di mei unda tur mester habri.

Pa sindicato SIMAR ta ayera ta e momento cu tuma nota di e anuncio aki y prome cu esaki lamentablemente SIMAR no a keda envolvi den ningun reunion pa traha riba e plan di e reapertura aki y ta haya esaki hopi lamentabel y scuchando esaki diaranson anochi nos como sindicato a bin cu diferente preocupacion y puntonan unda ta bisa cu kier sali cu nan pa puntra pasobra scol por ta habriendo otro siman di e plan di Gobierno pero ainda tin hopi factor cu no a tene cuenta cune. Si por wak riba nivel di alumno awor aki ta papia di nivel 2, di 18 Mei pa 1 Juni y ta papia di localidad di un maximo 50 hende inclui e trahadornan y ora wak den enseñansa y na e scolnan tin solamente na 74 persona y unda tin luga pa e alumnonan y con lo bay traha riba e rooster mirando cu ta papia di distanciamento social y no tur alumno no por bin scol conhuntamente. E riesgo di mucha ta wordo bisa ta hopi abou si wak e protocol cu ta wordo aplica pa tienda unda ningun mucha bou di 12 aña no mag drenta un tienda y e protocol cu tin ora di bay un dokter di cas y dicon e protocol aki no ta wordo aplica pa docente, pasobra e si tin cu yega scol y mas cu 50 alumno y e ora ey nos ta bisa unda e protocol a keda pa nos maestro y a alumno. Tin scol no tin laba mano, y con ta bay haci cu esaki lo bay regle den algun dia y con ta bay para cu e parti higienico di e scolnan e costonan, pasobra ta papia di handsanitizer, habon, papel pa seca man y spray.

Pasobra con e costo ta keda haci pasobra si wak añanan anterior y haci prome cu COVID ora un docente pidi algo no tin finansa pe. Con lo depende lesnan cu muchanan tin cu comparti algo cu otro y con lo haci esaki cu e distancia social y no mag di comparti articulo cu otro. Asina sindicato SIMAR a trece diferente punto dilanti.

