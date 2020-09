SIMAR ta lamenta con Minister kier stop cu landamento escolar pa fin di aña

Maestronan cu ta den e mundo di Landamento Escolar no a gusta e anuncio di Gobierno cu fin di aña ta ultimo dia di Landamento Escolar y a acerca sindicato SIMAR pa nan apoyo. Presidente di Simar dialuna mainta rondona cu e maestronan den mundo di landamento a splica mas. Landamento ta un programa cu t’ey desde 1993, unda e docentenan hopi amor ta duna les di averahe di 1500 alumno na Aruba y ta yuda e muchanan desaroya diferente motoriek, sinti mas miho den nan mes y ta algo cu ta rekeri hopi energia y amor. Awor ta wordo bisa na e maestronan aki den e reunion di diaranson cu 31 December 2020 e programa aki ta bay stop, ta lamenta di tende esaki sra Albertus a menciona. E programa aki no ta algo cu a bin awe pa mayan, Aruba ta un isla rondona cu awa y ta bon pa e muchanan siña desaroya landamento, tur hende ta kere cu door di COVID nos a yega den un crisis financiero pero mayoria di hende sa cu prome cu COVID a yega tabata tin situacion financiero y p’esei e landamento di scol tambe a bin pa yuda mayornan cu no por brinda nan yiu despues di scol pa hibanan un les di landamento y ta algo cu ta cay den e curriculum den klas 3.

E docentenan di zwemles kier claridad kico ta bay pasa despues di esaki y ta bisanan debi cu enseñansa ta bay Online y pesei e les di landamento tin cu pasa, sra Josephine Albertus a duna di conoce por mira cu te ainda tin scol no por bay duna les 100% ainda. A wordo bisa cu segun e landpakket di Hulanda ki ora e 1500 hende tin cu bay cas y nos jun no sa nada pasobra ningun hende no a firma nada y awor ta bin bisanan cu e 22 instructor di landamento ta cay den e 1500 y cu tampoco nos ta bisa cu esaki no ta cuadra segun sra Josephine Albertus. Te hasta a menciona cu e landamento tin cu scol pasobra e no ta cay mas den curiculo y te awor aki a saca afo cu si esaki ta e caso dicon no a bin prome na mesa y wak un plan nobo, loke nos ta lamenta cu e programa aki ta casi 28 aña y tin instructor cu tabata t’ey for di inicio di e proyecto aki dunando alma y cuerpo y nan no tin un vaste dienst. Nos ta bibando den 2020 den Good Governance y integridad y ta realisa e instructornan aki cu tin hopi aña trahando ningun no tin un vaste dienst. Tin 28 aña ta traha y nunca a bouwop un pensioen, ta un situacion cu no por, unda minister kier bin cu un cambio y e coordinador di lantamento escolar a bin informa e instructornan riba loke minister di enseñansa a bin cune. Tur cos tabata mustra cu e landamento escolar mester a para 31 Juli pero a duna 6 luna extra cu ta termina na December y esaki no por, a bisanan cu nan mes tin cu wak si por haya trabou otro caminda, nos no por trata hende asina sra Josephine a menciona. Si ta para e programa landamento escolar bin cu algo nobo y trece claridad pa e instructornan, sindicato SIMAR tambe a manda carta pa e minister concerni y nos kier mira un claridad y keda regla lo mas pronto posibel y cu e instructornan merece un vaste dienst y nan bouwop nan pensioen.

Comments

comments