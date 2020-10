SIMAR: ‘Si no contesta docentenan riba pago di overtime, lo por tin mas accion’

Josephine Albertus, presidente di SIMAR a yama un rueda di prensa diahuebs merdia den cuadro cu falta di pago di overtime pa docentenan na Colegio San Nicolas.

Docentenan ta pidi pa mayan 4’or di atardi tende ki momento e luna aki nan ta wordo paga e oranan cu nan mester wordo paga. Si esaki no pasa, no ta descarta cu entrante dialuna otro siman lo por tin mas accion. E por ta un reunion na SIMAR, of cu tur cos ta bay plat na Colegio San Nicolas.

Diaranson SIMAR a wordo acerca door di docentenan di Colegio San Nicolas mirando cu nan a haya nan payslip y ripara algo cu no ta cuadra. Desde COVID19 tin hopi problema financiero y esaki a pone cu na momento aña escolar nobo a inicia, e oranan overtime no a wordo paga ainda. 16 di September a bin un carta unda a wordo bisa cu e oranan overtime cu a wordo acorda lo wordo paga e luna aki. Riba 16 di October a bini un otro carta for di Dienst Publike Scholen cu nan no lo por cumpli cu e carta di 16 di September mirando e situacion di COVID19 y ta puntra pa gerencia informa e team riba esaki.

“E docentenan no a wordo informa, door cu nan a haya nan payslip, nan a ripara cu e oranan no ta poni den e payslip. Nan a tuma contacto cu nos y nos a bisa cu nos lo yuda nan pa haya claridad”, segun sra. Albertus.

23 docente a presenta na un reunion urgente cu SIMAR diahuebs mainta. Aña pasa na September tabata tin e mesun situacion unda cu tambe docentenan di Colegio San Nicolas y otro scol no a wordo paga. Awe un cantidad di maestro a laga sa cu nan ta fada pasobra esaki no ta husto ya caba cu tanto cos cu nan mester deal cu ne cu e situacion di COVID19 a trece cu ne.

“Mirando cu ta algo di aña pasa unda a wordo bisa por medio di minister di Enseñansa cu lo haci ‘todo por todo’ pa esaki no ripiti, e aña aki el a pasa atrobe, esey ta mustra cu den DPS tin un problema structural”, sra. Albertus ta bisa. Awe a reuni cu minister di Enseñansa cual a bisa nan cu e lo bay investiga esaki pasobra segun e no tin overtime den DPS.

Albertus: “Nos no sa ki acuerdo a wordo haci cu gerencia pero nos sa cu e docentenan riba nan rooster a haya e oranan, nan a draai e oranan, dus nan mester wordo paga.” E cos di mas fastioso ta cu esaki no a wordo comunica na e docentenan.

