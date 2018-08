SIMAR: No tin mucho cambio ariba tereno di enseñansa

Algun miembro di SIMAR ta duna SIMAR algun informacion tocante nan scol. Pero por lo general, SIMAR mester wak con nan ta habri e aña escolar nobo. Tin algun cambio cerca algun directiva, pero por lo general, no ta wak mucho cambio ariba tereno di enseñansa pa Aruba. Sra. Sheila Lazo- Tromp, di SIMAR ta splica.

Esaki ta algo cu lo mester traha mas duro, ya cu nos ta den siglo 21 y mester wak pa tin progreso y vooral cambionan ariba e tereno digital, cu mester ta bay dilanti den esaki. TIn hopi retonan cu nan mester cuminsa traha na dje den enseñansa.

Prome cu vakantie SIMAR tabata tin algun reunion cu minister, unda cu a trece algun punto. Pero pa falta di tempo di parti di Departamento di Enseñansa, minister y SIMAR, no a yega pa concretisa cierto puntonan. Sigur ta puntonan cu ta bisa cu no ta puntonan nobo, pero ta puntonan cu ta trece for di pasado caba. E aña escolar a habri y lo mester cuminsa traha ariba esakinan.

PRESUPUESTO

Tur aña ta trata presupuesto, udna ta bisa cu ta tanto miyon ta bay pa enseñansa, aunke cu si na final no ta wak desaroyo den bukinan, scolnan cu falta atencion., pa cual Sra. Lazo- Tromp a splica cu nan ta haya e cifranan verbalmente y despues ta pidi documentonan, pero esaki no ta pasando.; Pero si nan a compronde cu den IPA, a corta hopi den presupuesto. E presupuesto en principio a keda mescos, pero si wak e gastonan cu cada scol tin pa material, esaki ta hopi halto. Diferente scol tambe mester a corda den peticion pa material di tur aña. Esaki ta cosnan cu ta trece problema toch pa enseñansa por draai. Pero, segun Sra. Lazo- Tromp, tur ora nan ta bisa cu presupuesto di enseñansa ta subi, pero esaki ta bay den pagamento di docentenan. Pero loke ta e realidad, e materia mes, loke ta material pa innovacion, esey SIMAR no ta wak.

