SIMAR: Minister no a dialogo awor na ultimo a core aserca algun scol pa dialoga

Sra Josephine Albertus di sindicato SIMAR a menciona cu minister ta bisa cu e ta dialogo pero ora aserca e scolnan ningun persona no ta na altura di dje yega hisa benta y bisa esaki te cambio. Esaki no por nan ta e profesional nan sa realisticamente kico por y no, y tin cu sinta cu nan y minister por mustra e plan cu e tin y lo por puntra kico e docentenan ta kere den dje, e ora ey docentenan tambe por bin cu otro solucion cu ta yega na mes un meta y e minister di enseñansa no ta haci esaki. Diaranson nos tabata tin un reunion informativo pa e mayornan pasobra maestronan ta informa cu mayornan ta criticanan pero no ta compronde di unda e disgusto ta bin, y por menciona cu ainda pa diaranson Minister no a sinta cu ningun scol y tur e scol cu tin haci diferente cambio y decision unilateral minister no a sinta cu e team. Despues di e reunion grandi na San Nicolas minister a core sinta cu algun directiva di scolnan y si bo wak e cambionan y MB nan tin lunas caba firma y ta bisa dicon te awor aki cuatro siman prome cu e fin di aña escolar kier bin sinta y papia y esaki ta algo cu no por pa sindicato SIMAR. Si e maestronan no a lanta para y vocifera nan disgusto e cosnan lo a sigui cana tog manera con minister tin tur cos plania. Ningun momento a pensa di sinta cu maestronan y dialoga y splica y laga nan duna opinion pero awor kier menciona cu e ta un intencion pero si lesa loke minister kier a haci sin consulta, no ta husto ni pa alumno, maestro ni pa Aruba entotal, nos tin cu corda enseñansa ta e futuro.

