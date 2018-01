SIMAR lo eligi directiva nobo dia 20 April proximo

Dia 20 April, SIMAR lo tin su reunion general anual. Den e reunion aki lo eligi nan directiva nobo. Sra. Maroeshka Cornelie ta splica.

E directiva anual a cumpra su dos aña y awo tin luga pa 7 miembro nobo. SIMAR ta haci yamado na miembronan, specialmente na maestronan hoben, esunnan nobo den veld cu ta interesa pa siña di sindicalismo por email na [email protected], libremente sin compromiso. Ta spera cu lo haya hendenan nobo y tambe mester di miembro pa forma un comision pa organisa un comision cu ta bay organisa e eleccion di e miembronan di directiva. Esaki ta un meta cu directivanan tabata tin pa añas, pa un eleccion mas habri, cu no ta solamente e anochi ey tin posibilidad pa vota. Pero segun e reglamente di cas, esaki mester ta via un comision, via miembronan di Simar.

Tin ora no tin mucho interes den sindicalismo, y esey a keda demostra den un seminario. E ta algo cu ta pasa den tur sindicato. Masha poco ta haya interes pa forma parti di un sindicato. Tanten cu bo no mishi cu cartera, y ni asina muchanan no ta asisti na reunion. Esey ta desaroyonan di mundo, den mundo sindical. Pero si ta spera si cu e hobennan cu a drenta veld, of tin algun aña den veld, tene na cuenta cu sin sindicato, no tin ken oa bringa bo derechonan. E ta algo cu e trahado mester acerca pa haya un idea di kico e ta, si no tin conocemento di esaki.

Sindicalismo ta activo tambe ariba tereno social, ta organisa charla, workshop, etc. pa forma miembronan. No ta solamente bringa, dus e parti negativo,. Sra. Cornelie ta splica cu su persona a crece masha hopi mes, den e mundo sindical. Esun interesa pa forma parti di sindicato, por tuma contacto cu cualkier un di e miembronan, cualnan ta hopi, segun Sra. Maroeshka Cornelie, di sindicato SIMAR.