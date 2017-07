SIMAR lo desea di sinta cu e gobierno nobo pa trata enseñansa

Por mira cu den algun siman mas scol lo habri y te ainda no ta wak desaroyonan pa drecha algun scol na Aruba segun presidente di simar, Sra. Sheila Tromp- Lazo a splica.

Un scol a wordo renoba hopi bunita y e muchanan por cuminsa cu e aña escolar den bon ambiente, unda bo ta wordo motiva pa siña. Pero algun scol ainda ta pega den nan infrastructura. Tin algun scol cu pa 6 aña largo, nan ta haya enseñansa den otro ambiente. Esey tambe ta un preocupacion di parti scolnan, pero bo ta wak cu docentean ta haicendo di nan banda, y tur e esfuerso pa enseñana por sigui, aunke no den situacion ideal. Como sindicato bo ta bringa contra esey, pero como docente bo mester por sa cu bo no por acpeta kico cu ta pa enseñansa por sigui.

Como docente bo ta sali pa enseñansa, pero bo mester sali tambe cu condicionnan cu mester tin pa enseñansa tambe mester ta optimal. Como SIMAR, segun Sra. Tromp- Lazo, nan a sinta hunto cu algun bestuur pa hunto traha un plan. Si nan a haya oido di parti di e directiva, nan a presenta algun situacion cu ta reina den e scolnan. Nan a bin cu un plan, y a bay bek pa presenta esaki na nan directiva, pa bin bek pa asina tur hunto, traha ariba dje. Pero esaki no a sosode, dus SIMAR no a haya un ok, of un representante di nan pa traha hunto. Kisas e temporada ta demasiado druk na trabao, e ultimo trimester.

E problematica na scol no ta un carga cu SIMAR so por carga, nan mester di apoyo. Tin un comision cu lo bay traha ariba e parti di siguridad pa nan directiva, pero esaki tampoco no a sigui cana. Hopi biaha e intencion t’ey pa traha hunto, pero hopi biaha otro factornan ta hunga un rol, cu kisas ta kies pa no perhudica enseñansa diario, pero e ora bo no ta bay traha ariba e plannan cu tin.

TIn scolnan cu ta den necesidad grandi, mester tin mas fondo pa scolnan disponibel, no solamente infrastructura. Un cura, un edificio mas, no ta haci nos enseñansa miho, sino e contenido tambe, segun Sra. Tromp- Lazo. E maneho di idioma, kico e ta. Si ta scoge pa Hulandes, of pa e idioma materno. Con e forma cu pa yega na metodonan, tin plannan cu ora presenta na e directivanan, nan no tin fondo. Sigur e problema primordial, ta e fondo pa enseñansa. Esey mester ta prioridad di gobierno.

SIMAR lo desea pa sinta cu e gobierno nobo, nan tin puntonan ariba papel, unda cu nan a sinta cu dos, partido, nan tambe skucha kico nan plan ta si acaso nan drenta gobierno. Y nan tambe a skucha e preocupacion di SIMAR. Esaki SIMAR kier haci cu tur partido cu kier drenta gobierno. Nan kier sinta cu plataforma di Enseñansa den parlamento. Importante ta pa tur conhuntamente traha pa nos enseñansa na Aruba. Asina Sra. Sheila Tromp- Lazo, di SIMAR a finalisa bisando.