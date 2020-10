SIMAR keto bay bringando pa derechonan di docente pa haya nan pago

Sindicato SIMAR hunto cu docentenan di Colegio Arubano San Nicolas a presenta dilanti bestuurskantoor dialuna mainta despues di reuni cu prome minister riba diferente punto cu manera siman pasa a indica cu si no bin solucion, no lo traha e siman aki.

SIMAR lo sinta awe tardi cu minister di Enseñansa pa caba tur punto di agenda cu ainda tabata falta di repasa y toca riba e tema di Colegio San Nicolas tambe. Den transcurso di dia di awe, Minister President a laga sa cu e lo comunica cu SIMAR pa mira kico a logra cu Minister di Finansas pa wak si docentenan por yega na nan pago. E docentenan a sigui traha bek awe pasobra no ta cu nan no kier traha, nan kier a djis manda un señal awe cu nan no por sinta accepta tanto cos manera antes y para pa nan derecho.

Josephine Albertus, presidente di SIMAR a splica cu el a wordo compaña door di dos maestro di Colegio Arubano San Nicolas pa por splica y duna informacion detaya. For di siman caba SIMAR a wordo acerca door di maestronan riba un situacion cu tin na scol unda cu oranan cu a wordo traha no a wordo paga.

Akinan ta trata di oranan cu a wordo traha pasobra den enseñansa no tin ‘overuur’ pasobra bo no ta haya 150% paga, bo ta djis wordo paga bo oranan. E oranan aki cu e docentenan ta duna cu mil amor ta oranan cu si nan no duna, ta perhudica e alumnonan cu tin na Colegio San Nicolas.

Tin alumno cu por ehempel no por haya mentor uur, y si no haya esaki nan no por haya e guiansa cu nan mester pa por pasa nan aña escolar y mas cosnan asina. Tin hopi otro situacion pasando cu oranan cu e docentenan kier, nan ta dunando tur di nan mes pero desde Augustus te cu awo yegando November nan tin cu sigui traha sin haya nan oranan paga. “Nos a manda un carta pa minister bisando cu e docentenan kier para pa nan derecho, nan ta haya un carta bisando cu si nan no bay traha awe, nan no ta wordo paga. Dus nan a traha ora caba y no a wordo paga, awor bo kier bisa nan si nan no yega trabao nan no ta wordo paga, kiermen ki ora si? E no ta husto”, sra. Albertus ta expresa.

Colegio San Nicolas ta parando pa nan derecho y ta algo cu nan mag di haci pasobra esaki tambe ta nan deber, pa mustra e muchanan cu ta duna les cu ora cosnan no ta bay manera mester, bo tin cu para ariba y bisa ta basta. “Nos ta hopi contento cu por a sinta cu minister president cu a scucha e maestronan riba kico tin di bisa, y awe e ta bay papia cu MinFec pa wak ki posibilidad tin pa nan wordo paga e luna aki ainda riba e oranan cu nan a traha”, sra. Albertus ta bisa.

Minister di Enseñansa ta bisa cu no por y mester warda November pa nan pago, pero den September docentenan a haya carta cu nan lo wordo paga October, y den October a bolbe haya otro carta bisando cu nan no por honra esaki, kiermen ki garantia e docentenan tin cu November un carta ta Sali atrobe cu no por. E ta pasando pa lunas caba y no tin solucion. “Y nos como SIMAR lo keda sostene maestronan te final, esaki ta algo cu no por y ta un falta di respet pa enseñansa pasobra si minister ta papia di enseñansa di calidad y almumno na prome luga, lo mester percura pa soluciona e situacion aki pa asina e muchanan por sigui haya enseñansa di calidad cu nan merece”, sra. Albertus ta expresa.

