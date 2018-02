SIMAR hunto cu ministerio di Enseñansa lo bin cu programa di airco pa scolnan

Sra. Sheila Lazo – Tromp, di SIMAR a expresa e punto di bista di sindicato, tocante airco pa e scolnan.

Sra. Lazo a splica cu SIMAR, hunto cu Ministerio di Enseñansa lo bin cu programa pa airco na tur scolnan. Aunke nan no a entrega e plan concreto, Sra. Sheila Lazo Tromp a splica cu si nan a entrega un lista di diferente scolnan cu a bin cu e pensamento cu tur scol mester tin airco, y por lo menos un gymzaal, pa e docentenan cu ta duna gym. Tambe a trece diferente scol, cu lo por a haci un planificacion caba, con nan lo logra e airco y a entrega esaki como un back up.

Na momento cu nan a drenta den reunion cu e minister, a institui un comision constitiendo di un persona di DIrectie Onderwijs y SIMAR, cu lo traha ariba un plan con pa presenta e idea aki.

Esaki ta algo cu pa basta aña ta buscando informacion, ta wak e situacionnan, pero tambe a yega na un momento, pa tuma un accion, pa bira e punto di atencion di gobierno tambe, cualkier gobierno cu a sinta pa cuminza traha riba esaki.

Tin carta existente di e gobierno anterior cu a duna e ok pa cuminza cu e proyecto aki y lo bay follow up pa e cinco scolnan, si esey ta e caso. Presidente di SIMAR, Sra. Lazo- Tromp, a expresa cu tin hopi aña cu e investigacion aki pa por bin presenta manera un plan anto tabata cinco scolnan, cu tabata riba e proyecto pa cuminza caba, pero e ta wanta awor aki. Di acuerdo cu gobierno anterior, e proyecto aki tabata di cuminza na Octuber 2017, anto a pasa cuater luna, Asina Sra Sheila Lazo Trump a expresa.

Mester tuma na cuenta tur apectonan cu mester cuminza planifica pa traha riba e plan aki, manera e sistemanan di corriente, instalacion di porta y bentananan di cada scol, anto tene na cuenta tambe esaki no ta tuma 1 of 2 dia, e ta bay tuma su tempo .

Finalmente, a bisa cu despues ta bin e gasto pa e mayornan, mester check pa e no cay hopi duro, pa e no caynan mucho duro. Esaki ta pasobra mayornan ta contribuyendo pa gasto di coriente na scol tur aña ora scol lo cuminza, e no mester ta un gasto di mayornan. SIMAR no ta di acuerdo cu e ta un gasto pa mayornan, pero te cu aworaki, esey ta e caso pasobra cu no tin fondo y no por haci esaki posibel sin nan contribucion. Asina Sra. Lazo – Tromp a finaliza bisando.

