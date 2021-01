SIMAR: ‘Desde comienso di aña escolar no tabata tin paz na Colegio San Nicolas”

Josephine Albertus, presidente di sindicato di maestro SIMAR a bay Live via rednan social pa brinda algun informacion cu maestronan y comunidad den general. Sra. Albertus ta subraya cu despues di rueda di prensa di minister di enseñansa siman pasa, atrobe no tabata tin paz na Colegio San Nicolas y desde aña escolar pasa esaki ta e caso.

Dialuna cu a pasa, atrobe minister a bin den rueda di prensa y papia di un rapport di Inspectie van Onderwijs di November, y SIMAR ta haya hopi importante pa clarifica un par punto pasobra despues di e reunion hopi cos a wordo bisa den pueblo cual no ta cuadra cu realidad ora bo wak e parti di enseñansa. Ora un aña escolar cuminsa, e docente ta yega scol haya su rooster na unda e ta wak cuanto les of vak e tin cu duna pa e aña escolar ey, e ta haya un lista di cantidad di alumno y cuanto klas. SIMAR ta bisa cu esakinan no ta responsabilidad di e maestro, esaki ta responsabilidad di otro departamentonan.

Ta cuminsa na e directiva di scol, y na colegio san nicolas ta papia dus di DPS, ta papia tambe di departamento di Inspectie & departamento di enseñansa. Nan ta haya tur cos y nan ta esun cu mester aproba y verwerk tur ora, mand’e pa financia pa docentenan wordo paga. “Nos no ta contra pa saca un rapport, pero prome haci esaki mester haci e contenido di e rapport bisto of conoci na e maestronan, pasobra si bin cu cambionan, ta e maestro ta esun cu tin cu ehecut’e,” sra. Albertus ta splica. SIMAR a tuma nota cu minister a saca un rapport cu e docentenan mes no ta na altura di dje, cual ta algo cu e sindicato no por para su tras. Den e rapport ta wordo papia tambe di aspectonan cu mester coreccion. A wordo papia di oranan di lesnan di vak, yenamento di cifra, grandura di klasnan etc.

E oranan di e lesnan, e grandura di klasnan y tur esaki ta manera menciona ariba, e responsabilidad ta pa DPS, departamento di Inspectie y Enseñansa.

‘No a tene cuenta cu tur factornan pa kico cifra tabata ausente’

Ta wordo papia tambe di yenamento di cifra, a wordo bisa cu tanto docente no a yena nan cifra, pero SIMAR ta lamenta atrobe cu no a tuma nota di tur e factornan cu por ta un motibo valido pa kico e cifranan tabata ausente na e momento cu nan a drenta den e sistema cu ta hinca e cifranan. Den e rapport a wordo papia di AO pero tin mas factornan, manera por ta na momento ey e toets no a wordo traha ainda, pasobra nos tur sa cu efectonan di e pandemia ta haci cu hopi biaha ora bo pone un toets y docente bira malo of algo a pasa, e toets ta wordo hala pa otro momento.

No a tene cuenta cu cantidad di dianan cu e docente tin pa revisa e toets, pasobra si riba tal dia a habri e sistema, por ta e dia ey e docente a traha e toets y tin tanto dia pa revisa. No a tene cuenta na unda tin cu yena cifra por ta na e momento ey no tabata traha bon, of e factor cu e internet por ta no tabata traha bon. “Ta un lastima pa wak cu diferente factornan valido cu tin pa motibo cu algo no ta yena no a wordo teni na cuenta cu ne, tambe por ta e sistema no tabata traha pero e docente si a papia e toets cu e klas, a duna e muchanan e cifranan y nan por a hinca nan den agenda.”

Tambe ta papia cu no tabata tin ningun overdracht pa management team nobo cu tabata tin, pero den e rapport mes ta wordo bisa cu tabata tin overdracht di e rector bieu pa e management nobo. Tambe, tabata tin un carta cu na Juni 2020 cu a bay cu pension a pidi pa keda mas largo pa por tin mas tempo pa e overdracht, esaki tampoco a wordo honra. “Dus nos ta bisa cu ta hopi importante pa clarifica un par di punto pasobra cu e docentenan ta trahando cu alma y cuerpo pa por brinda e muchanan e enseñansa bao diferente circumstancia unda bo ta bisa cosnan ta falta, y aworaki ta bin afo cu un rapport unda cu nos por deduci cu hopi cosnan tabata falta den e rapport cu no a tene cuenta cu ne,” segun sra. Albertus. Y e parti mas principal cu SIMAR ta subraya ta cu ningun momento e rapport of contenido no a wordo haci conoci na maestronan pa conhuntamente cu nan bin cu un plan.

SIMAR ta bisa cu den e siman cu a pasa nan a traha hunto cu maestronan pa trece paz bek pa nan, nan tabata tin reunion cu departamento di enseñansa na unda nan a haya splicacion di diferente topico cu tabata tin den e documento. E docentenan a reuni cu e minister y SIMAR tambe siman pasa y loke a wordo palabra cu e mandatario ta cu el a wordo yama pa un openbare bijeenkomst, den esaki minister lo bin cu splicacion unda lo trece claridad riba e partinan aki den e rapport, y unda lo saca afo cu no ta docentenan ta culpabel pa loke tin den rapport. Nan ta spera cu minister lo honra loke a wordo palabra.

