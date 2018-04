SIMAR cu Reunion General Anual pa eligi directiva nobo pa 2018-2020

Diabierna venidero, esta 20 di april 2018 pa 7:00 pm, directiva di SIMAR lo tene su Reunion General Anual. Durante e reunion aki directiva lo duna un relato di e aña sindical 2017. Lo elabora riba finanza, e aspecto huridico y e trabounan haci durante temporada aki.

Despues di a sirbi su miembronan pa dos aña sindical, e directiva actual ta cera e temporada sindical 2016-2018. Segun nos statutonan ta ora pa eligi miembronan di un directiva nobo pa guia SIMAR te cu aña 2020. Pues durante e reunion aki e miembronan presente lo vota pa esakinan.

E miembronan di directiva actual ta automaticamente reeligibel. Esunnan cu lo pone nan mes disponibel pa sigui como miembro di directiva 2018-2020 ta Sr. Carlos Martinus, actual vice-presidente y Sra. Natalie Carlo, actual tesorero. Esunnan cu lo retira y lo NO pone nan mes disponibel pa sigui cu e trabou sindical ta Sra. Mariela Kelly, actual comisario, Sra. Maroeschka Cornelie, actual secretario y comisario atendiendo asuntonan huridico y Sra. Sheila Tromp, actual presidente di SIMAR. Segun statutonan un directiva mester consisti di por lo menos 5 miembronan pa e por ta legal. Hopi ta esunnan cu tin idea, sugerencia, critica y ta vocifera nan opinion tocante e trabou sindical. Awor ta e oportunidad pa ABO tuma e timon den bo man. Pues ta urgi ABO pa pone bo mes disponibel pa sigui guia e barco di SIMAR. Miembronan di directiva ta liber di contribucion y ta ricibi un compensacion financiero mensual. E directiva scogi lo delibera kennan lo carga e posicionnan di presidente, secretario, tesorero, vice-president y comisario. Pa mas informacion of pa pone bo mes disponibel por manda un mail na [email protected]

No por keda sin menciona cu den caso cu no forma un directiva nobo, SIMAR lo keda bou supervision di e directiva diario, pero sin autoridad pa tuma decisionnan na nomber di miembronan. Esaki ta nifica tambe cu lo no por asisti miembronan den ningun caso y lo no por haci gasto extra fuera di esunnan structural. Pues directiva ta urgi miembronan pa ta presente na e reunion aki y pa pone nan mes disponibel pa forma un directiva.

Despues di reunion lo tin algun snacks y un open bar pa socialisa cu coleganan presente.

