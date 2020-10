SIMAR: ‘Contento cu ta duna flexibilidad pa por habri scol bek na 100%’

Den e crisisoverleg, e BT team na 24 di September, 2020 a dicidi cu scolnan por habri 100%, enfatisando riba e ‘por habri’ y no cu ‘mester habri’ na 100%. Prome no tabata tur scol cu por a cumpli cu e protocolnan, cierto scol a dicidi cu lo habri 50%, y otronan a dicidi pa habri 100%. Awor tumando cuenta cu e desaroyo di COVID19, di awor pa dilanti scolnan por habri 100%. “Nos ta contento si pa tende cu tin e flexibilidad pasobra nan ta scucha e maestronan, nan ta puntra tambe kico e veld ta bisando, nan ta pidi feedback”, Josephine Albertus, presidente di SIMAR ta splica Masnoticia.

Cierto scol tabata cla caba pa habri 100% desde inicio pasobra nan edificio y infrastructura ta duna nan e oportunidad di por tene cuenta cu cierto cosnan, pero tabata tin otro scolnan cu por ehempel no tabata por. Pa motibo cu of grandura di localnan no tabata suficiente, e parti di higiena no tabata den luga, y ta esaki ta e scolnan cu ta contento cu nan ta haya chens pa por sinta pensa con ta bay trata esaki, bini cu un decision cu henter e team ta carga, unda nan por bisa ‘nos por duna enseñansa y cumpli cu e parti di e siguridad y bienestar pa tur hende’, segun SIMAR.

Maestronan ta hayando oido

Segun SIMAR, docentenan ta hayando oido den discusionnan tocante decisionnan cu mester wordo tuma den cuadro cu desaroyo di COVID19, scol por habri pero manera nos tur sa COVID19 ta sigui desaroyo cu cada bes decisionnan y medidanan nobo. SIMAR: “Den e protocol cu Crisis Team tin a bin un par di cambio chikito: Antes e muchanan di 12 aña bay abao no tabata tin mester di tene cuenta cu distancia social, aworaki den protocol nobo si por tene cuenta cu distancia social cu muchanan di 12 aña bay abao. Y entre 13 aña cu 18 aña [middelbare onderwijs] tambe ta bisa unda ta posibel tene cuenta cu distancia social.” Pues akinan por tuma nota di un cambio chikito y ta depende na cada scol pa wak con nan ta bay cumpli cu esaki.

E flexibilidad ta productivo, na unda cu scol conhuntamente cu directiva di scol ta haya chens unda por cumpli teniende cuenta cu e maestronan. E meta ta cu e maestro mester sinti su mes safe pa carga e responsabilidad, pa asina tambe por brinda y garantisa siguridad, bienestar y salud di su studiantenan.

E parti di tapaboca tambe tabata un situacion segun SIMAR, pasobra como maestro ora bo ta dunando les, bo mester sa tambe cu nan ta wak bo cara y con bo ta splica, cu e tapaboca e ta bira dificil. “Pues nos a bisa si e docente ta para na un distancia social di 1 meter y mey, y muchanan ta sinta tras di nan mesa, e docente por kita su tapaboca, bisti su faceshield, pa asina e studiantenan por tin un miho bista di visualisacionnan di docente ora cu ta dunando splicacion den klas”, sra. Albertus ta comenta.

Sra. Albertus ta conclui cu: “Conhuntamente sintanto, dialogando hunto, nos ta bini na decisionnan, teniendo cuenta si cu e sigurad y bienestar general di tur, pero tambe teniendo cuenta cu e parti di educacion cu tambe mester sigui.”

