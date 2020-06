SIMAR contento cu a haya carta for di Prome Minister pero tin algun punto ainda pa dialoga diahuebs

Sra Josephine Albertus diamars anochi a yama un conferencia di prensa pa duna algun punto di importante di cartanan cu nan a haya for di Gobierno di Aruba. Sindicato SIMAR a haya un carta for di Minister president cu a palabra cu e cambionan lo a wordo para, y e carta aki SIMAR a pone di biaha riba e facebook y a manda esaki pa tur e scolnan y yega na e veld di enseñansa.

Conferencia Extra Ordinario di SIMAR: Desaroyo den enseñansa Posted by MasNoticia.com on Tuesday, June 16, 2020

ra e tende bek for di e veld di enseñansa cu ainda e carta no tabata duna suficiente claridad pa e maestronan y SIMAR a traha un carta y a gradici Minister y ta contento di e carta haya cu a bin cu un paro pero no tabata tin claridad ariba tur punto, y a pidi clarificacion na cierto punto e.o Colegio San Nicolas ainda nan ta den dialogo cu minister di enseñansa, mes momento a tende cu e maestronan no ta contento cu e MB con el a wordo cambia y kier pa e keda anula. Den e carta door di e veld di enseñansa di e diferente reunionnan cu nos tabata tin a sali afo cu maestronan kier pa e intensief verklaring wordo anula y no tabata tin clarificacion den e carta riba e parti di mudacion pa paso pa futuro. E ora a haya un carta bek for di minister presidente y diahuebs kier sinta na mesa cu SIMAR pa clarifica puntonan. Anochi a ricibi otro documento y a pasa riba esaki y a manda yama debi na un fout haci.

SIMAR kier a gradici Minister di Enseñansa y Minister Presidente pa duna oido riba e preocupacion riba e veld di enseñansa y cu a mustra un boluntad pa trece oportunidad bek den enseñansa, nos no a yega ainda pero ta convenci cu diahuebs ora tin reunion cu prome minister e otro puntonan cu no tin clarificacion cu esaki lo wordo soluciona.

Comments

comments