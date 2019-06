SIMAR a sostene docentenan di SPO y a bay cerca Prome Minister

Dialuna mainta presidente di sindicato SIMAR sra Josephina Martilia Albertus tabata presente hunto cu e maestronan di SPO pa trece dilanti nan disgusto y preocupacion andando pa e situacion unda nan tin cu traha. Diabierna ultimo minister di enseñansa a duna e maestronan un contesta riba e preguntanan cu nan a sinta riba 10 di Juli. E contestanan cu a haya y ora a bay wak e situacion na e scol nobo a haya esaki hopi alarmante y mester haci algo. A traha un carta bon documenta y a presenta esaki na Prome Minister di Aruba.

Ta papia di ambos scol di SPO, e contesta cu minister a duna ta papia di ambos scol. E docentenan tabata tin tres pregunta y e principal ta si e dos scolnan ta bay ta hunto of separa. Riba e contesta cu Minister a duna ta cu e siguiente aña escolar tur e alumnonan den e prome aña di SPO tin cu bay Brazil y na Santa Cruz ta keda 2e y 3de jaar y ta mustra cu aki par di aña SPO Santa Cruz no lo existi mas y tur mester ta na Brazil.

A papia over e curriculum unda mester bay traha cu esaki lo bay ta un nobo y kico ta e tema di dje y kico tin pa haci y diabierna Minister no a duna e curriculum. Director di DPS a presenta y a avisa e docentenan cu tin un curriculum cla riba macro niveau y mester traha cune y hinke den otro con pa use na scol y den e lesnan. E di tres pregunta ta cu e siguiente aña escolar e directora di SPO Santa Cruz no lo t’ey mas y kier sa si bin un vacatura cu nan por aplica y den e carta minister a duna di conoce cu Santa Cruz otro aña no lo bay tin un director mas, y directiva di SPO Brazil tin cu traha pa tur dos scol.

Mirando e situacion e scol a wordo traha pa 145 alumno y si wak otro aña con esaki ta bay bira na SPO lo bay tin como 170 mucha y lo tin mas cu loke e scol por carga, y otro wak e otro factornan cu tin na e scol a haya cu e docentenan ta wordo perhudica den nan salud y siguridad.

Ora a cana den e scol nobo na Brazil e situacion ta alarmante e localnan di cushina no ta bon pasobra un holor inmenso di rioolering y nan tin cu duna les den e holor desagradabel. E situacion den e cushina ta traha na un manera cu e docente no por garantisa e siguridad di e alumnonan y pa su mes. Nan tin cu cushina den un local di airco sin e sistema cu ta saca e huma afo esaki ta e parti di practica den cushina. Si papia e parti di tecnico, nan kier pa e docentenan traha cu e muchanan den local di airco unda no tin sistema pa saca e stof, no tin ni mondkapje pa nan tampoco.

Tin te hasta localidad cu no ta espacioso, e scol aki ta un scol practica y ta pone cu e docentenan no por duna les na nivel.

E docentenan a lesa e puntonan di disgusto cerca Prome Minister, y Prome Minister a bisa di lo tuma contacto cu e docentenan lo mas pronto posibel, asina Sra Josephina Martilia Albertus a termina.

