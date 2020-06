SIMAR a pasa bishita tur scol cu maestronan a sali dos ora pa demostra nan descontento

Dialuna diferente scol docentenan a sali pafo pa 2 ora demostrando nan mal contento pa loke ta pasando den enseñansa, Sra Josephine Albertus di sindicato SIMAR a presenta na tur scol pa para banda di e coleganan.

Protesta na Epb Hato Posted by MasNoticia.com on Monday, June 15, 2020

Sra Josephine a menciona cu enberdad e accionnan a cuminsa unda cu for di siman pasa tabata accion pasivo unda tur scol a demostra nan descontento y ta mirando cu no tin cambio y cos nan ta sigui tog y docentenan a bisa ta basta y nos tin cu bay mustra nos descontento unda a subi e nivel un poco mas y dialuna mainta diferente scol a para for di 7:30 pa 9:30 pa mustra nan descontento, como SIMAR nos ta sostenenan y contento pa mira cu docentenan a para riba pa nan derecho.

Loke nos ta lamenta cu e directiva di scol no ta tene cuenta cu e maestronan debi cu awe maestronan a haya tende cu si nan para pafo y mustra nan descontento e ta NO WORK NO PAY, y ora mira ILO cu nan mes ta bisa cu cada dunando di trabou meser zorg pa e bienestar, salud y siguridad di nan trahado y actualmente por mira cu e bienestar no ta bon y nan ta descontento y no tin motivacion mirando e situacion den enseñansa y tog e directiva di scol ta manda un carta NO WORK NO PAY. Si nan como directiva di scol no ta sostene maestro nos ta puntra si nan tin e maestronan na pecho, y tur hende sa ora maestronan ta contento y e lesnan ta sali bon y e resultadonan tambe ta sali bon, y for di aki nos ta papia di bienestar di enseñansa, alumno, mayor, maestro. Maestronan ta disgusta y nan a haya un bofta den nan cara for di nan directiva di scol.

Comments

comments