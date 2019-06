Simannan dilanti cu lo sera caminda abase di informacion for di Mota Engil

Departamento di Obra Publico ta desea di informa e comunidad di Aruba, pero specialmente e automobilistanan cu ta haci uzo di e caminda di Avenida Watty Vos Blvd. cu dialuna 24 di juni 2019 for di 9’or di mainta lo cuminsa cera entre rotonde di FCCA pa rotonde di Cumana pa por cuminsa pone e ultimo capa di asfalt. E trabounan lo wordo haci den fase y e duracion di e trabounan aki lo ta 3 siman.

Fase 1. Dialuna 24 di juni 2019 lo cera e banda West (Royal Funeral) pa asina cuminsa pone e ultimo capa di asfalt. Desviacion lo ta via Sabana Blanco, pasa dilanti Archivo Nacional y sigui pa rotonde di Airport.

Fase 2. Diabierna 28 di juni 2019 lo cera e banda Oost (Kooyman) pa asina cuminsa pone e ultimo capa di asfalt. Desviacion lo ta via Sabana Blanco, pasa dilanti Archivo Nacional y sigui pa rotonde di Airport. Tambe por pasa via Wayaca, Primavera, Sero Biento pa yega St. Cruz of Oranjestad.

Fase 3. Diabierna dia 28 di juni 2019 tambe lo cera e rotonde di FCCA completo pa asina por pone e ultimo capa di asfalt. Desviacion lo ta via Sabana Blanco, pasa dilanti Archivo Nacional y sigui pa rotonde di Airport. Tambe por pasa via Wayaca, Primavera, Sero Biento pa yega St. Cruz of Oranjestad. E rotonde lo habri bek dia 5 di juli 2019.

Fase 4. Dialuna dia 8 di juli 2019 lo cera rotonde di Cumana completo pa asina por pone e ultimo capa di asfalt. Desviacion lo ta via Cumana y Meiveld pa asina yega Oranjestad, Paradera y St. Cruz.

E caminda abou di e viaduct lo habri solamente pa 4 dia durante e desviacion. Rotonde Cumana lo habri bek dia 12 di juli 2019.

Por ultimo ta importante pa menciona cu fechanan di trabounan riba Avenida Watty Vos Blvd. por wordo cambia si haya inconveniencianan. Tambe trabounan riba L.G. Smith Blvd. mester termina prome cu trabounan di asfaltamento riba Avenida Watty Vos Blvd. por cuminsa.

En conexion cu e trabounan menciona Mota Engil, Departamento di Obra Publico y KPA ta pidi pa tene cuenta cu e inconveniencianan cu lo por surgi pa cual nos ta pidi nos disculpa.

Comments

comments