Siman di Locura di FADA ta ranca sali 20 di October y tur scol a haya un Red Ribbon Box

Durante conferencia di prensa di FADA Rulienne Arends trahador preventivo di FADA a papia riba e campaña sumamente exitoso y famoso cu ta “Red Ribbon Week” cu ta miho conoci tambe como e siman di bisti na locura. Esaki ta shete aña cu ta organiza e campaña aki cual ta un cu a cuminza cune pa consecientiza comunidad tocante uso y abuso di droga y alcohol pero semper en cuando kier a haci’e na un manera diferente caminda nos muchanan y hobennan por uni tambe p’asina nan tambe wak pakico FADA ta haci e campaña di conscientizacion aki. E siman di bisti na locura na ta un siman cu niun hende conoce. Tur hende conoce y mester bisa cu tin algun luna caba cu hopi hende ta puntrando ki tempo e evento ta y kico por spera pasobra nan kier hinke den nan schedule. Pesey oficialmente Srta. Arends ta anuncia cu e siman di bisti na locura ta cuminza dia 21 di October. Manera tur aña ta bai tin un siman diferente un siman di locura cu algun dia lo keda mesun cos mirando e participacion cu tur hende ta pidi pa no cambia e dianan ey pasobra nan gusta esakinan masha hopi mes. Dia 21 di October ta cuminza cu naturalmente loketa e bistimento na cora mirando cu ta papia aki di e cinta cora cu ta eynan tur cos a cuminza na Merca. Pues e dia aki tur hende mester tin por lo menos un articulo cora bisti. Pa loke ta e Diamars 22 di October eynan tin un cambio chikito caminda e dia aki tur hende lo mester bai bisti na su superhero preferi y sigur e muchanan ta gusta esaki masha hopi mes. E fecha di 23 di October ta cambia, aunke den pasado e tabatey caba, pero awo a dicidi pa trece bek, cu ta bira e “crazy hair day”. Pues FADA kier pa e dia aki tur hende ta creativo cu nan cabey y hasta tin persona a puntra si nan mag di usa peluca y esaki no ta problema at all. Pa loke ta Diahuebs 24 di October cu ta e dia mas gusta ta pasobra e dia aki ta bisti e famoso meyanan colorido. Y pa finaliza e siman Diabierna ta tuma e tempo pa enfoca riba loke ta e lema di aña pasobra e lema di aña pasobra tur aña e lema ta cambia. Pues Diabierna ta enfoca riba e lema di “Send A Message Stay Drug Free”. Esaki ta pa chikito y grandi por manda un lema cu ta refleha kico nan ta desea pa comparti cu un otro persona. Por manda e message pa FADA y Srta. Arends a bisa cu di tur dia lo bai saca un hende cu tabata mas creativo. Lo bai saca tambe diferente ganado pa cu e mensagenan cu causa impacto y mester bisa cu varios compania cu a haci nan donacion p’asina e ganadonan aki tin premionan pa ricibi. Tin premio pa individual, premio pa famia y tambe pa scolnan pa klasnan y gruponan grandi. Srta. Arends a sigui bisa cu e motibo pakico a haci e conferencia di prensa na Taco Bell ta pasobra e aña’ki Taco Bell a join cu nan y a logra traha loke ta e “Red Ribbon Box” y esaki a wordo entrega na tur scol basico di Aruba unda cu den e box aki tin diferente actividad y diferente informacion p’asina por haci diferente cosnan cu e muchanan durante e siman di bisti na locura, pasobra no ta solamente e parti di ban enjoy y ban haci algo diferente pero tambe ta hopi importante pa e informacion yega na e muchanan y na comunidad y pesey tin e Red Ribbon Box aki.

