Siman di Kibra Silencio lo cuminsa cu un funwalk

Dia 15 di October pa dia 21 di October, lo bay ta e siman di Kibra Silencio. Cu kibra silencio ta e momento cu ya caba unda cu no ta scucha nada mas. Pa e ultimo 30 añanan, Quota ta bin concientizando e comunidad di Aruba pa e cuido di oido. Pesey Quota tey e aña aki atrobe. A laga e luna di September pasa un rato y tey e aña aki un bes mas pa e cuido di oido, speciualmente pa e siman di Kibra Silencio. Kibra silencio unda cu ta duna e comunidad di Aruba pa haci testnan di oido completamente gratis, danki na e cuater instancianan, cual pa añanan aki ta contribui na esaki.

Ta para keto un rato pa asina por bisa conhuntamente cu e cuater instancianan, cual ta FEPO, Oduber & Kan, Aruba Hearing Institute y SVB San Nicolas, cual instancianan ta e cuater instancianan cu ya caba desde dialuna, dia 2 di October, pa haci cita pa haci testnan completamente gratis. Pesey ta bisa un danki un bes mas na e cuater instancianan aki pap or haci e proyecto aki realidad.

Quota International Aruba, ta un club di servicio consistiendo di 60 hende muhe. Hende muhenan ehecutivo cu ta traha voluntariamente pa yuda instancianan cu ta traha cu personanan sordo of cu limitacion di oido. Tambe hende muhe y muchanan mas vulnerabel den nos comunidad.

Quota International Aruba a wordo funda na aña 1987, celebrando asina aki 30 aña di existencia den yuda y dunando bek na comunidad. E prome siman di Kibra Silencio a wordo organisa na 1989, dus esaki ta e di 28 aña cu Quota ta organizando e siman di Kibra Silencio. For di dia 15 te cu 20 di October. Dia 24 di September, Quota International Aruba, a reflexiona riba dia internacional di hende sordo. Quota International Aruba ta gradici henter nos comunidad cu Semper a contribui y a apoya na e club di servicio y awor ta invita henter comunidad di Aruba, pa haci un cita y pasa cerca un di e filialnan ya menciona, pa haci un test di oido durante e siman di Kibra Silencio.

E organizacion ta contento cu nan ta sigui tene nan siman di kibra silencio. Lo cuminsa e siman dia 15 di October. Ta bay tin un funwalk cu ta bay cuminsa pa 6’or y mey di mainta na FEPO. E ta 4 kilometer y no ta algo hopi largo, y tampoco pustamento. Inscripcion ta cuminsa na Ibisa desde dialuna awo y e prome 150 personanan cu inscribi, ta haya un tshirt y earplug di Quota. Contribucion pa e funwalk ta 10 florin pa persona. Durante e siman, dialuna merdia nan lo bay habri nan Siman di Kibra Silencio oficialmente y tin e honor di test e conocido cantante, Janiro (Ataniro) Eisden, como e prome persona pa test. Esaki lo tuma luga diamars, 16 di December. Durante e siman eynan tur hende por yama test. Tambe nan ta pendiente di cierto grupo specifico cu a invita pa bin haci test. Por ehempel gruponan por ta di polis, hendenan cu ta traha den casino, esnan cu ta traha na aeropuerto. Pero tur hende den comunidad ta liber pa yama si nan kier haci test. Tambe lo cera e siman, dia 21 di October. Riba e dia ey lo bay reconoce un persona den nos comunidad, cu ta un persona cu problema di oido, pero cu Semper a traha. Pa un paar di aña caba ta haciendo e reconocimento aki, caminda cu e persona cu tin e deficiencia y su doño di trabao, cu ta tuma un hende cu perdida di oido of un hende cu no por scucha, na trabao. Esaki ta wordo haci 5 pa 6 aña caba nan ta reconociendo hendenan den comunidad.