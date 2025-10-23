Durante un entrevista sra Anuesca Baly cu ta directora di SKOA a duna di conoce cu e siman aki ta siman di educacion den parti di profesionalisacion di nos maestronan y a habrie dialuna cu un kick off event caminda tabatin diferente invitado presente, docente y cabesantenan tambe tabata t’ey y por a cambia idea. Dos penalista tabatin durante e dia aki y te hasta bou guia di telefon pa nos hubentud unda a papia ribe tema telefon den klas y telefon na scol.
Full e siman e docentenan cu a paticipa na erasmus plus ta dunando bek na comunidad den e caso no solamente docente di skoa pero tur otro bestuur di skol cu ta desea pa t’ey ne workshop por a inscribi adelanta y asina haya diferente temanan, lesamento, muziek den klas, rekenen parti curpa y lesnan di sala y hunto cu DVG y AVC a chek sucu, presion. Ta un siman basta druk pa nos den mundo di maestro unda nos ta formando nos docentenan pa ta mihor docente den klas pa nos muchanan.
Nos ta purba di cambia e tema tur aña, den pasado tabatin unda a papia con ta deal cu mucha den klas cu tin autismo, deslexia y mas y ora bo bira docente bo ta siña bo materia pero tin hopi aspecto ta hunga un rol y ora bo tin un klas bo tin diferente mucha den klas y tin te hasta cu problema social, tur esaki ta componentenan cu den un klas local cu mayoria bes tin 28 pa 30 mucha y e ta bira dificil pa duna e materia.