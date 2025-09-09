Quota Club of Aruba ta anuncia cu durante September 22 te cu 26, 2025 lo tuma luga nos “Siman di Conscientisacion di Cuido di Oido”. Durante e siman aki, nos ta invita pueblo di Aruba pa tuma bentaha di test di oido gratuito, cu lo tuma luga na e siguiente

centronan:

• FEPOH

583-1016

• Aruba Hearing Institute

587-8885

• The Specialists

290-2020

• SVB San Nicolas

527-2791, 527-2789, 527-2822 por yama desde 17 di September entre 10:30 – 12or y 1:30 – 3or

Ta importante pa yama trempan pa bo cita, pasobra lugar ta limita y ta yena hopi lihe.

Desde 1989, Quota Aruba ta organiza e testnan gratuito aki, cu meta pa yuda mas hende posible den cuido di nan salud di oido.

E aña aki, pa prome biaha, nos lo bishita dos scol – Colegio Arubano y Colegio Nigel Matthew – pa duna oportunidad na nos jovennan tambe pa haci nan test di oido.

Nos meta ta simple: test cuanto mas hende cu ta posible, pa asina sigui crea conscientisacion y protehe bo salud di oido Quota Aruba ta gradici tur e cuater centro nan cu ta colabora pa e siman importante aki, y ta invita pueblo completo pa forma parti den e movimiento di cuido di bo oido