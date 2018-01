Siman di 22 pa 26 Januari ta celebra siman di Aduana

Tur aña dia 26 di Jan rond mundo ta celebra Dia Internacional di Douane. Na aña 1952 World Customs Organization a wordo funda cu e intencion pa Douane por traha mas efectivo y eficiente. E organisacion di WCO tin alrededor di 177 miembro.

E aña aki WCO a scoge e tema “ Un ambiente comercial sigur pa un desaroyo economico“. Aki na Aruba tambe Douane ta yuda den esaki, nos por a wak cu Cuerpo di Aduana a caba di duna un curso na nos Brokers, asina yama e Declaranten cursus. Tambe Cuerpo di Aduana tin un klas nobo ku aki 6 luna nan lo ta cla y sirbi nos pais di Aruba. E aña aki Cuerpo di Aduana Aruba tin e honor di por host nos coleganan di nos hermana Isla Boneiro y Corsou. Coleganan di Boneiro ta yegando Aruba diadomingo 21 di Januari cu un delegacion di 15 douanero.

Dialuna 22 januari coleganan di Corsou tambe ta yegando Aruba cu un delegacion di 45 douanero.

Comision Internacional Douane Dag ta yama tur Douanero di nos hermana isla Boneiro y Corsou un Bon Bini na nos dushi Pais Aruba. Pa 6 di atardi te cu 10 anochi lo bai tin Jump-Inn cu Le Groove pa asina habri e siman di Douane. Durante e Jump-Inn lo saka e reina di Douane.

Diamars 23 januari durante dia coleganan di Boneiro y Corsou lo haci un bishita na Balashi Brouwerij pa asina wak kon ta traha un di e miho cerbes di Caribe. Durante dia na oficina principal di 8 or te 12 or merdia, lo tin un dia di salud cu Xavier University y bo por check bo bista cu Aruba Vision Center. Pa 6 or di atardi te cu 12 or anochi Boneiro – Corsou y Aruba lo midi forza den diferente ramo di deporte na Centro di Bario Savaneta. Asina e Douanero na ta traha riba e team building y stress out nan mes.

Diaranson 24 Januari, e programa ta sigui cu bishita na Aruba Aloe Balm pa nos coleganan di Boneiro y Corsou. Anochi pa 7 or nos lo topa na Eagle Bowling Palace pa asina nos di Douane Aruba hunto Boneiro y Corsou nos sigui traha riba e union di e isla hungando Bowling.Diahuebs 25 Januari, Dia di Betico tin e famoso wega di Softbol na Aruba Jrs ya den ora nan trempan wega nan lo cuminsa. DJ Leo lo tey pa pone ambiente y TST Band lo deleita ya di 6 or atardi te 10 anochi cu bon musica pa bo los bo pianan Diabierne 26 Januari ta e Dia Oficial di Dia Internacional di Douane.

E dia ta cuminsa cu un santo sacrificio di misa pa 8 or di mainta. Ta invita tur Douanero y ex Douanero y Aruba completo pa asisti na Misa Imaculada Concepcion na St.Cruz. Despues di misa Douanedrumband hunto Peloton lo marcheer pa Club San Martin. Lo marcheer di parkeeplaats direccion Colegio San Hose, subi caminda grandi direccion rotonde. Na retonde lo bai links direccion club San Martin. Ta pidi tur automobilista pa tene cuenta cu e dia ey.

Comision Internactional Douanedag ta manda un palabra di pabien na tur hende cu ta traha na Douane, cuminsando di werkster, bode, administratie y e Douaneronan. Tambe nos ta manda un pabien na nos hermana isla nan di Boneiro y Corsou.

Commission International Douanedag kier a termina cu un mesaje positivo pa tur trahador

na Cuerpo di Aduana

“Boso bo ta kana mas lihe, hunto bo ta kana mas lue”.