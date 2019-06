Silveren Entrepeneurship Workshop di IDEA tabata sumamente exitoso

E siman aki tabata tin un curso ‘Silver Entrepeneurship Workshop’, cu tabata tin un duracion di 5 dia. Sra. Zulema Dabian- Erasmus, hefe di Afdeling di Foreign Relation & Foreign Development.

E siman tras di lomba tabata tin un curso cu tabata yama ‘Silver Entrepeneurship Workshop’, cu tabata tin un duracion di 5 idea, cu a tuma luga na e Departamento di Asuntonan Economico. E unit di IDEA cu ta encarga pa yuda entrepeneurnan lanta un negoshi, ta esun cu a organisa e workshop exitoso aki.

E workshop aki tabata specialmente pa personanan cu a bay cu pension of ta den bay cu pension. E tabata un workshop exitoso, sold out, den sentido cu no tabata por a tuma mas participante. Tabata tin rond di 34 participante den e sala, cu a scucha diferente charlanan, cu informacion tecnico, con pa lanta un negoshi, kico ta un entrepeneur, ki tipo di actitud un entrepeneur mester tin. Pero banda di dje tabata tin charlanan tambe di best practices. Dus negoshinan cu tabata tin exito y tambe esunnan cu tabata tin menos exito y pakico. Dus pa e participantenan siña di dje.

IDEA a purba di hinca diferente orador, pero ta wak cu, 1, no tabata por a duna mas informacion, p.e. e parti di financiamento. Esaki no por a hink’e den e siman aki mas. Pero di otro banda, ta wak cu cierto temanan, manera digital marketing, pero temanan di belasting, di SVB cu a wordo trata, cu toch mester di mas tempo pa pone atencion na esaki.

Seguramente idea lo traha ariba un di dos parti, pa asina bolbe hinca e temanan cu tabata falta y temanan cu mester di mas elaboracion. Tur persona cu no a inscribi ainda pa e Silveren Workshop, pro haci esaki ainda.

E doelgroep aki tabata un peticion di Minister Ruiz- Maduro, pa pone atencion ariba e grupo aki. E motibo ta cu hopi biaha, si wak e literatura, e personanan den nan a ñanan di plata, por ta hopi mas exitoso cu nan coleganan mas jong, door cu nan tin mas experiencia. Kisas no comercial, ksias personal, tin biaha tin otro fondonan financiero. Sigur si wak e workshop aki cu 34 participante tur dia, cu ta exitoso, sigur cu despues di e di dos parti, lo por pone e focus ariba un otro manera. Tabata Sra. Zulema Dabian- Erasmus, hefe di Afdeling di Foreign Relation & Foreign Development di Departamento pa Asuntonan Economico.

