“Silver Entrepreneurship Workshop for the retired or soon to be retired” y presenta na papiamento

E workshop aki lo duna algun tips of contestanan ariba algun pregunta cu hopi biaha un persona sa puntra su mes ora cu e ta yegando su bunita edad di pensioen manera: kico pa bay haci awo of con pa bay sigui awo of kisas ta den duda si ta bezig cu un negoshi of hobby y banda di esaki kier sigui update su mes cu technologia y innovacion. Diferente profesional den diferente ramo lo presenta e workshop aki. Riba e siguiente dianan oradornan lo yuda tur presente brainstorm nan ideanan y haci nan ideanan bira realidad:  Sr. Dave Martinus, Certified Business Coach pa ActionCOACH, y lo presenta ‘Kico ta encera entrepreneurship’;

 Sr. Marc Croes, Policy Advisor Sustainable Development Planning na Departamento di Asuntonan Economico; y lo elabora ‘Con pa aplica e tema sostenibilidad den bo negoshi’;

 Notaris Johnson; lo presenta temanan di: bedrijfsvormen (eenmanszaak/ NV/ VBA), bedrijfsopvolgingen (diferencia den companianan) ora cu bo lo kier cuminsa un negoshi y tambe lo presenta tocante testamenten/ nalatenschap (kico por laga atras y pa ken);

 DEZHI, afdeling di Vestiging van Bedrijven lo papia di tur e tipo di vestigingsvergunningen (permisonan pa establece un negoshi) cu tin y cu bo lo por aplica na e departamento aki y IDEA, lo papia tocante tur nan servicio- y trainingnan/ curso cu nan sa ofrece na clientenan;

 Sr. Benny Richardson, lo papia y mustra e importancia pa ta exitoso den bo bida personal door di biba un bida saludabel (come saludabel y sport). Tur esaki ta bo mindset pa ta un entrepreneur exitoso!;  Sr. Kenneth Faustin, broker na Best Buy Aruba y un Certified Auctioneer, lo papia tocante oportunidad comercial den ‘Real Estate’;  SVB, lo presenta tocante wergevers- en werknemers verzekering (primanan social);  Sra. Tamarah Arends-Croes, Business Electronic Sales Specialist na RBC Bank, lo elabora riba nan procedura pa habri un account y e producto/ servicionan innovativo cu RBC ta ofrece;  Futura, lo presenta 2 topico: ‘Future of Work’ y ‘Design Thinking’ special pa pensionadonan;

 Santa Rosa, con bo por haci di agricultura bira comercial;  Sra. Cindy Clark, Managing Director di Accura Tax Consultancy, lo elabora tocante impuesto relevante

pa un entrepreneur;  SETAR, lo elabora tocante e importancia di ‘Digital Marketing’. Lo duna tips efectivo con pa promove bo negoshi via social media manera Facebook, Instagram, Google Search. Y lo papia tambe tocante Direct Email;  Lo tin intercambio di experiencia di:

– Sr. Lionel Rumnit, kende ta specialisa como Job Coach na ‘Trampolin pa Trabao’, y lo conta, con e ta train e personanan cu disabilidad pa den futuro por dentra den mercado laboral den nos sociedad; – Sra. Rosa Alberto, propietario di Ginger Aruba Rosken, kende a cuminsa su negoshi ora e la drenta su edad di pensioen; – Sr. Loui Richardson propietario di Invest Secure; con pa continua cu bo negoshi ora bo yega bo edad di pensioen; – Sr. Merrill Robles (un pensionado), con e ta yuda comunidad pa medio di un negoshi y pafor di un negoshi.

E workshopnan aki lo ta completamente gratis y tuma lugar dianan 10 pa 14 juni venidero, entre 8:15 a.m. pa 12:30 p.m na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria. na Sun Plaza, di dos piso, sala # 25, di 8.15 am pa 12.30 pm.

Personanan cu ta desea di participa (preferibel ful siman) den e workshop aki, por registra via e siguiente link aki bou: https://www.eventbrite.com/e/silver-entrepreneurship-workshop-for-the-retired-or-soon-to-be-retired- tickets-62437630634

Of por yama pa mas informacion na IDEA,Sra. Judella Trim of Sra. Louella Croes na telefon #: 521-2440/ 521-2439/ 521-2400.

