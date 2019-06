“ Silver Entrepreneurship, Workshop for the retired or soon to be retired” tawata bon atendi

Siman pasa, for di dia 10 di juni pa dia 14 juni di 2019, Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su unit di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) a organisa e workshop di “Silver Entrepreneurship for retired or soon to be retired”, pa tur (pre-) pensionado cu ta desea di uza nan carera y experiencia di bida den nan mesun negoshi.

E siguiente oradornan na, un manera profesional, a presenta e siguiente topiconan informativo y interesante:

• Sr. Dave Martinus, Certified Business Coach di ActionCOACH, a presenta ‘Kico ta encera entrepreneurship’. Su enfoke tabata cu si bo kier ta un comerciante profitabel bo tin cu corda pa traha ‘ariba’ bo negoshi y no solamente ‘den’ bo negoshi. Un formula cu sr. Martinus a presenta tabata: DREAMS x GOALS x LEARN x PLAN x ACTIONS = RESULT. Sr. Dave a presenta hopi topiconan interesante y a demostra di ta un tremendo coach pa tur comerciante;

• Sr. Marc Croes, Policy Advisor na Departamento di Asuntonan Economico; a conscientisa e participantenan di e 17 metanan di SDG (Sustainable Development Goals) y despues el a enfatisa riba 3 di e metanan aki cu un negoshi por aplica pa contribui na un desaroyo sostenibel.

E tres metanan tabata: meta no. 8: ‘Decent Work and Economic Growth’, meta no. 10: ‘Reduced Inequalities’, y meta no. 12: ‘Responsible Consumption and Production’.

Siguientemente srta. Mileidy Gonzales, Stagiare di UA, a presenta accionnan cu un compania por tuma pa por contribui na e metanan aki y a termina e parti aki cu un ehercicio y 2 grupo a haya e oportunidad pa presenta nan ‘Business Action’ na e grupo completo;

• Notaris Johnson; a presenta temanan di: bedrijfsvormen (eenmanszaak/ NV/ VBA), bedrijfsopvolgingen (diferencia den companianan) ora cu bo lo kier cuminsa un negoshi y tambe a presenta tocante testamenten/ nalatenschap (kico por laga atras y pa ken). Durante e presentacion di notaris Johnson, a bin hopi pregunta dilanti, cu e notaris a contesta cu hopi claridad;

• Sra. Mary Baarh hoofd di e afdeling di Vestiging van Bedrijven na DEZHI, a elabora riba e permiso y ley pa establecimento di negoshi, definicion di un negoshi, liña di maneho di gobierno, procedura pa introduci un peticion, citanan cu mester haci via website: www.deaci.aw, gastonan pa aplica pa un permiso etc.;

• Sra. Louella Croes-Ras, Policy & Business Advisor di IDEA, a elabora riba tur nan servicio y training/ curso cu IDEA ta ofrece desde 2012, na esnan cu ta desea di habri un negoshi of ya ta operando un negoshi. A recomenda tur presenta pa like e Facebook page “Idea-Aruba”, pa asina keda informa di IDEA su actividadnan, a duna un par di tips pa ora di start un negoshi, na unda tur mester registra un negoshi y tambe na final a presenta proyectonan cu IDEA tin riba schedule pa 2019;

• Sr. Benny Richardson, tabata tremendo. Sr. Richardson ta un Training Coach. Un meneer di 80 plus, curpa bon teni y fisicamente hopi saludabel a bin cu su presentacion y a inspira y conscientisa tur presente tocante nan ‘life style’, comemento saludabel y movemento, cu ta e secreto pa keda den un ‘healthy shape’. Sea mentalmente bon prepara pa ta un bon comerciante, y haci loke bo ta gusta tabata algun tips cu sr. Richardson a trece pa dilanti. Tambe a bin dilanti cu algun bon ehempel di fruta y berduranan cu ta bon pa come. Por ehempel pa e hende hombernan come hopi ‘patia, ginger y lamoenchi’. Sr. Richardson ta un training coach, pa tur cu ta desea di join e;

• Sr. Kenneth Faustin, Broker na Best Buy Aruba y un Certified Auctioneer, a splica cu un pensionado tin ‘experiencia di bida, tin hopi conocemento general, tin basta amistad, famia y tin conocemento specialisa. Tambe tin Hopi mas tempo!!’. Tur esaki ta un bon motibo pa bay den Real Estate na e edad aki, door di e flexibilidad den horario di trabao, e ta yuda e persona keda fisicamente y mentalmente activo, ta un entrada extra y lo siñ’abo uza technologia moderno. Sr. Faustin tambe a elabora riba e 3 cualidadnan pa desaroya pa tin exito den Real Estate (1. Un actitud mental positivo, 2. Traha cu metanan scirbi, 3. Sea Auto-motiva). Como tips Sr. Faustin a laga atras pa lesa hopi buki, door cu lesamento di buki lo por yud’abo cambia bo actitud;

• Sra. Ivy Guerrero, sr. Gino Croes y sra. Marieta Tromp di SVB a duna hopi informacion valioso na tur presente tocante e primanan social pa un dunado di trabao y e trahado. SVB a enfoca cu tur empleado mester ta inscribi y tambe paga premie ya for di su prome dia di trabao. E premie di cada empleado ta calcula abase di ki tipo di trabao e persona ta eherce. Cobransa di esaki por bin den e formanan aki, voorlopige-, definiteve- y cesantia aanslag. E seguronan na SVB ta pa malesa y accidente. SVB a presenta un ehempel di calculacion di e cobranza. Un cos ta sigur den opinion di SVB, pa no tuma riesgo, inscribi bo mes como negoshi, paga bo premie y evita boet!;

• Sra. Tamarah Arends-Croes, Business Electronic Sales Specialist na RBC Royal Bank, a elabora riba varios servicio cu RBC Royal Bank sa ofrece manera: procedura pa habri un account, productonan (Business Account, Online Banking, Debit Card, Night Deposit), servicionan manera ‘card acceptance, fast payment 1-3 seconds, portable devices and E-Commerce’, innovacion manera ‘wired and wireless point-of-sale (POS)’. Por ultimo a menciona cu E-Commerce pa negoshi ta hopi accesibel na RBC Royal Bank pa medio di Invoice & Payment Solution y www.fygaro.com;

• Sr. Ulrich Hermans y Francois Croes, Innovation Advisors di Futura, a presenta 2 topico: ‘Future of Work’ y ‘Design Thinking’ special pa pensionadonan. Pa medio di un ehercicio di analisis a laga e futuro negociantenan analisa problemanan cu lo por encontra den nan trayectoria;

• Sr. Ludwig Rasmijn y sr. Randy Maduro di Santa Rosa, a elabora tocante posibilidadnan pa bira un Agripreneur. Temanan cu a bin dilanti durante nan presentacion tabata tocante aquaponics, productonan local, hofi chikto, matanan chikito, con pa baha gastonan, con bo por haci di bo hobby un negoshi, con un pensionado por beneficia di su hofi of cunucu y a mustra diferente agripreneurnan exitoso riba nos isla etc.;

• Sra. Cindy Clark, Managing Director di Accura Tax Consultancy, a elabora riba impuestonan relevante pa un entrepreneur manera inkomstenbelasting, winstbelasting, BBO, BAVP y BAZV, invoerrechten, grondbelasting, datosnan importante pa entregamento, y a duna un casus di e diferencia entre un eenmanszaak y NV/VBA;

• Srta. Merienys Frances di SETAR N.V., a elabora riba e importancia di ‘Digital Marketing’. A duna tips efectivo con pa promove bo negoshi via social media manera Facebook, Instagram y Google Search. Tambe a elabora riba Direct Email. Na final di dia a cera cu un wega interactivo online pa repasa tur loke a splica y a parti un regalo cu tur presente a aprecia.

• Tabata tin tambe intercambio di experiencia di:

– Sr. Lionel Rumnit, kende ta specialisa como Job Coach na ‘Trampolin pa Trabao’, y a conta, con e ta train e personanan cu desabilidad pa den futuro por dentra den mercado laboral den nos sociedad. Sigur un trabao hopi bunita, cu ta un ehempel di ‘Social Entrepreneurship’;

– Sra. Rosa Alberto, propietario di Ginger Aruba Rosken, kende a cuminsa su negoshi ora e la drenta su edad di pensioen, preparando su productonan/ labamento di boter bou di un mata di tamarijn den su cura di cas, a duna un storia hopi impresionante.

– Sr. Loui Richardson propietario di Invest Secure; a conta con e ta continuando cu su negoshi desde cu e a drenta su edad di pension. Cu respet uno ta logra hopi den nan negoshi;

– Sr. Merrill Robles (un pensionado), a conta con e a yuda comunidad pa medio di su negoshi y pafor di su negoshi. Sr. Robles a comparti hopi tips na e grupo di participantenan.

Un total di 34 persona a participa den e workshop aki y a ricibi e ultimo dia di e workshop un ‘certificado di participacion’, cu minister Sra. Mr. Xiomara Ruiz- Maduro a entrega.

Idea ta sumamente contento cu e contenido y acogida di e workshop y tambe di e bon comentarionan ricibi di su participantenan. Un workshop sigur hopi interactivo y un tremendo presentacion di parti di tur e oradornan.

Tambe IDEA kier remarka cu nan workshopnan ta gratis y ta dedica na un y tur cu kier cuminsa un negoshi of tin un negoshi existente y kier educa nan mes riba diferente topico comercial.

Un danki na tur participante y un danki special na tur presentador cu a comparti nan experticio cu tur esnan presente. IDEA ta gradici tur colega di DEZHI cu a yuda na un of otro manera y tambe un danki special na Exprodesk, pa su regalonan cu tur orador a ricibi.

Keda pendiente pa mas workshop den lunanan venidero cu IDEA lo organisa.

Por sigui nos riba Facebook page @Idea-Aruba pa mas workshop y otro actividadnan di IDEA den futuro.

