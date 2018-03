Sillicon Valley ta enfrenta impuestonan nobo na Europa

Europa ta moviendo agresivamente pa recauda biyones mas di impuestonan di companianan tecnologico grandi manera Google y Facebook.

Diaranson e Comision Europeo a propone reglanan nobo cu ta cambia drasticamente e con y ki ora por cobra companianan digital belasting. E mas dramatico ta e provisional cu lo aplica un impuesto di 3% riba e ingresonan genera pa e actividadnan digital, incluyendo e publicidad online y e benta di datonan di usuarionan. E impuesto lo wordo aplica ariba ingresonan global cu mas di 750 miyon euro (920 miyon dollar).

E impuesto por agrega 5 biyon euro (6.1 biyon dollar) anual na e caha di paisnan miembro di e Comision Europeo, segun calculonan.

E di dos medida, cual e Comision ta describi como “e solucion a largo plaso”, ta pa cobra belasting riba ganashinan digital caminda cu esaki wordo genera. E impuesto lo wordo aplica aunke si e companianan no tin un presencia fisico den e pais.

“E suma di e ganashi cu actualmente ta liber ta impuesto ta inaceptabel”, segun e vice presidente di e Comision Europeo, Valdis Dombrovskis den un comunicado. “Nos mester adapta nos leynan di belasting pa siglo 21”.

Mayoria compania na Europa ta paga un promedio di 24% di impuestonan corporativo, compara cu menos di 10% pa empresanan digital, segun funcionarionan Europeo.

E medidanan ta diseña pa stop e gigantenan tecnologico pa baha nan pagonan di impuesto pa transfer nan ganashinan pa paisnan cu un tasa di impuesto mas abao, manera Irlanda of Luxemburgo.

E propuesta di impuesto aki mester wordo aproba pa miembronan di e Union Europeo y su parlamento, y nan lo por haya nan confronta cu oposicion significativo di parti di algun gobierno. Pierre Moscovici, un funcionario economico principal di e comision, a bisa cu ta spera cu e leynan aki wordo aproba prome cu final di 2018.

Na 2016 e comision Europeo a bisa cu Irlanda mester recobra casi 13 biyon euro (16 biyon dollar) den belastingnan no paga for di Apple, su fayo fiscal mas grandi contra di un solo compania.

Fuente: http://money.cnn.com

Comments

comments