Silencio y oracion na ora di scandal

CIUDAD DI VATICANO, Vaticano – Papa Fransisco dialuna a recomenda silencio y oracion pa reacciona contra di e personanan cu ta busca scandal y division.

Francisco a haci e recomendacion aki durante su homilia den un misa celebra den e hotal unda cu e ta biba na Vaticano.

E Arzobispo Italiano, Carlo Maria Vigano, ex enviado papal na Washington, a sorprende e feligresnan luna pasa ora cu el a afirma cu Fransisco supuestamente a kita e sancionnan contra di ex Cardinal Mericano Theodore McCarrick.

Francisco a bisa cu “e lo no bisa niun palabra” relaciona cu e acusacionnan di Vigano pa cu Benedicto XVII, durante su papado, lo a sanciona McCarrick, incluyendo na evita un bida publico, pero despues Fransisco supuestamente lo a retira e cargonan aki.

E pontifice dialuna a bisa cu e gracia di Hesus ta yuda personanan discerni ki ora pa papia y ki ora “nos mester keda den silencio”.

Den un accion sin precedente, Fransisco na juli a kita e rango di Cardinal for di McCarrick, despues di cu investigacionnan Mericano a haya denuncianan creibel riba abusonan sexual.

Comments

comments