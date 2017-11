Siguridad di Staten lo bay conoce cambionan importante

Siguridad di Staten di Aruba lo bay conoce cambionan cu mester wordo duna pa cual aki Sr. Guilfred Besaril ta splica mas di cambionan cu kier trece pa nos parlamento di Aruba.

Den un reunion Sr. Besaril a trece dilanti cu semper a depende di gobierno pa siguridad den Staten y e parti protocolario di Staten y e parti di siguridad den Staten mester por cay bou di maneho di Staten. Esey ta un bon ehempel, unda algo asina senciyo pa un Chef protocol & beveiliging no tin. E organo di mas halto di e pais aki, no tin esey. Ora un parlamentario mester bay un caminda, of su presidencia, sea si bo ta ricibi dignatarionan di exterior cu ta bin bishita parlamento, si no haya cooperacion di gobierno, no tin hende prepara protocolariamente pa ricibi’e cu e honor cu e dignatario cu ta bishita, un otro presidente di parlamento, un otro delegacion. SI no haya cooperacion di gobierno, no tin un hende pa haci e trabao ey, pa ricibi y duna nan e honor como bishitante na bo pais. Y esey, segun Sr. Besaril, esey no por. Bo ta hay’e na nivel di gobierno pero na nivel di parlamento tambe. Ora ta papia di siguridad, tin cierto aspectonan di siguridad den parlamento, tabata tin varios ocasion, Sr. Besaril ta wak’e for di bista di un hende cu a traha den siguridad, den autoridad, como polis tanto aña, esey no ta forma. Lo bay mira na caminda, cu e fundeshi a wordo poni y ora cu wak e aspectonan aki cambia, pa loke ta e siguridad di Staten, ya cu a pone e fundeshi cu asina aki, no por sigui mas.

Parlamento mester bira independiente di gobierno paso esaki lo hisa e nivel cu parlamento mester ta pa por haci su trabou manera e mester ta segun Sr. Besaril.

Pa cu e funcionamento di Staten, pa e presidente di Staten, ta primordial pa Staten bira independiente di gobierno. Aworaki Staten ta e organo mas halto den nos constitucion y nan ta suppose di controla trabao di gobierno, pero ora yega na tema di presupuesto, ta keda mara na un Prome Minister. Esey ta causa e presion di ultimo añanan, cu no ta wak e parlamento manera debe ser. Y Sr. Besaril mester por funciona independiente. Por ehempel, si un minister a resolve un problema, pero e presidente ta sinti cu e no a wordo resolve na e manera corecto y e ta hala e minister su atencion. Si e parlamentario hala atencion di e minister, e ta hay’e den problema cu su pan. E mester yega na nivel internacional, cu ora cu e yega Congreso ta tembla e ta keda tembla.

Akinan na Aruba, el a bira parlamentario, pero ta minister nan kier bira. Esey ta pa motibo di falta di conocemento. Esey ta falta tambe di un parlamento independiente 100%. No ta cuestion di a nombra como e organo di mas halto. Pero den practica, tambe e ta un organo autonomo, ariba su mes.

Den practica, den funcionamento, tambe e ta un organo autonomo, ariba su mes. Y ta posibel pa haci’e independiente, cual Sra. mr. Marisol Lopez- Tromp a cuminsa cun’e. Pero no tabata tin boluntad di gobierno.

Un Staten independiente por haya otro toolnan pa controla gobierno. Como un organo independiente, e lo haya mas poder si e bira independiente. Y si nan kier pa Besaril keda na e puesto, asina e mester bira. E no ta tum’e na ningun otro manera.

Como organo legislativo, nan mester haya e cooperacion di gobierno. Cierto partinan di e proceso hopi hende no ta compronde, cu mester tene cuenta cu e sentimento di gobierno. Con e futuro funcionamento lo bay ta entre gobierno y parlamento, segun Sr. Guilfred Besaril.