Siguiente vuelonan di Regreso Boluntario pa Venezuela ta den planificacion

Desde april Minister di Husticia conhuntamente cu partners strategico a inicia cu e programa di asistencia Regreso Boluntario pa tur esnan cu ta desea di residencia nan mes bek na nan pais di origen di forma boluntario.

E esfuersonan pa repatria esnan interesa lo continua di forma responsabel mientras tin un demanda. Personanan cu ta desea di regresa riba e siguiente vuelo pa Venezuela por acudi na e oficina di Avisa situa na Engelandstraat 4, pa asina nan cumpra nan ticket di avion y sigura un cupo riba e siguiente vuelo. Personanan cu a inscribi caba via di e website di DIMAS www.dimasaruba.aw a wordo informa for di dia 11 di november pa nan pasa na oficina di Avisa te cu dia 17 di november pa cumpra e ticket. Di e forma aki por haci un inventario cuanto hende ta interesa y cuanto vuelo mas ta necesario. Segun cu e avion yena lo bay determina e fecha definitivo di partida y lo informa e persona ki dia e lo tin di haci e PCR test.

Rekisitonan di Regreso Boluntario:

Formulario online yena Regreso Voluntario/Voluntary Return/Vrijwillige Terugkeer riba e website di DIMAS www.dimasaruba.aw.

Documentonan di biahe valido. Si esakinan a caduca lo tin di acudi na e consulado pa haya un documento provisional di biahe.

Si no por cubri cu e gastonan, mester por comproba esaki. Den caso cu tin un garante lo contacta e garante pa cubri e gastonan.

Si tin un aplicacion andando di asilo, lo pidi e persona pa retracta esaki si e kier regresa riba base boluntario. Formulario lo ser suministra door di DIMAS.

Si e persona tabatin un overstay lo ricibi un restriccion den forma di un decreto cu no lo por bolbe Aruba den menos di 18 luna depende cuanto tempo e la surpasa su estadia. Turistanan cu a keda pega pa via di e pandemia of personanan cu un status legal of cu permiso cu a caduca of wordo nenga recién, lo no tin un restriccion si desea di regresa Aruba den un futuro cercano.

Tur esnan cu ta interesa por inscribi nan mes via di e website di DIMAS www.dimasaruba.aw yenando e formulario di Regreso Voluntario y acudi na oficina di Avisa te cu diamars 17 di november 2020 pa asina nan por paga e ticket y sigura e cupo riba e siguiente vuelo. Mas informacion lo wordo suministra na esnan interesa via di nan emailadres y of telefon.

