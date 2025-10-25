Kon por tradusí maneho den resultado visibel den praktiká? E pregunta ei tabata sentral durante e mini konferensia titulá “E kadena di estranhero Hulanda Karibense: Huntu riba kaminda”, ku a tuma lugá dia 23 di òktober na Boneiru.

E aña aki na Boneiru, Entidat Públiko Boneiru, IND CN i direktorado di maneho di Migrashon di ministerio di Asilo i Migrashon a organisá e mini konferensia anual di e kadena di estranhero na Hulanda Karibense.

Durante e konferensia, transishon di vishon i maneho pa ehekushon riba tereno di migrashon, di supervishon na frontera i prosesonan di regreso di estranhero tabata central. Partisipantenan for di e kadena di estranhero na Hulanda Karibense, huntu ku trahadónan di maneho i entidatnan públiko di Boneiru, Sint Eustatius i Saba, konhuntamente a investigá kon por fortifiká e supervishon na frontera, ki medida mester tuma pa tene migrashon den balansa ku e kapasidat di sosiedat, i kon por organisá e proseso di regreso di manera humano i efektivo.

Tambe tabatin atenshon pa kolaborashon den situashon eksepshonal, por ehèmpel den kaso ku tin un entrada masal di migrantenan. Den seshonnan di trabou pa kada isla, e partisipantenan a traha riba senario di emergensia. Asina e trabou no ta keda solamente na nivel di maneho, pero tambe akuerdonan operashonal práktiko ku ta fortifiká e resiliensia i kapasidat di e islanan.

Ku esaki e mini konferensia a ofresé mas ku djis klaridat riba kontenido. Tabata un un momentu konkreto di konekshon entre maneho i ehekushon i un paso huntu den direkshon di un maneho di migrashon duradero pa Hulanda Karibense.