Sign di “I Love Aruba” ta move pa Welcome Plaza despues di bon acuerdo entre partidonan

Minister Otmar Oduber a duna informacion na prensa cu berdad den fin di siman a sali informe cu un biaha mas a para bira custumber cu ta prefera di duna noticianan negativo mientras cu tin cosnan positivo ta pasando y den e caso aki e mandatario tin cu bisa cu ya caba un dos pa tres siman caba y un poco mas cu esey hasta a cuminsa contactonan entre DOW y e propietarionan y den caso aki esnan cu ta maneha e sign di I Love Aruba cu un par di aña pasa a wordo permiti pa wordo poni dilanti Bestuurskantoor. E razon pakico a cuminza e combersacionnan ta cu ta bai pa basta tempo cu reconstruccion di Bestuurskantoor cu por cierto e parti aki caminda e sign ta poni ta un parti cu a wordo drecha den su estilo monumental y tin un ley pa cu esaki y ta akinan e sign aki no por keda eynan pasobra no por tin cosnan cu ta obstrui pa hende por disfruta di e bunitesa di e edificio monumental. Y na cierto momento Gobierno kier embeyece e parti dilanti di Bestuurskantoor y pa motibo cu tabata kier tin un bon relacion cu esnan cu pa hopi aña y hopi potret a wordo saca dilanti e sign aki. Pero durante fin di siman e minister a bisa cu el a tuma nota di noticianan cu a sali cu ta trata di persecusion politico y hasta cu ta for di hopi tempo caba kier a kita e borchi aki, pero esaki ta absolutamente incorecto. Alcontrario tabatin bon combersacionnan, Gobierno a bin cu diferente alternativanan caminda a papia por ehempel caminda e tram ta draai dilanti di Djispie’s Place cu por bira un bon caminda cu hendenan por baha y saca potret y ta pone algun artesanonan riba e plaza ey, esta Plaza Nikki Habibe manera e ta conoci. Djei a bini cu otro proposicionnan y finalmente e minister a bisa cu prome cu tur e noticianan negativo a sali caba, DOW y Omar Steve y henter e ekipo cu tin patras di e promocion di “I Love Aruba” a yega na un acuerdo cu esaki lo wordo muda pa Welcome Plaza. Segun Minister a bisa cu el a compronde te hasta for di e propietarionan cu nan lo bai inverti y lo bai mehora e sitio mas ainda y na final di dia e ta un producto cu ta yuda pomociona nos isla. E ta un parti cu nos tur ta biba, caminda turistanan ta para pa saca potret y na e sitio caminda e lo bai wordo poni, ta un sitio mas logico mas accesibel, busnan por para, tournan por para y tur hende por para e ora pa saca potret. Caminda e ta actualmente ta dificil pa busnan para y awor danki na un bon acuerdo entre propietarionan y DOW ta bai cuminza e proceso pa muda e sign aki y den transcurso di siman esaki lo mester keda finaliza. Minister Otmar Oduber a gradici Omar Steve pa a yega na un acuerdo cu awor e sign aki ta bai haya un miho lugar pa e wordo poni y por tin mas acceso na djey alave cu esaki tambe ta desfrauda tur e miembronan di prensa compremeti cu partido AVP cu ta blo bini cu noticianan fake y negativo cu no ta yuda na net net nada.

