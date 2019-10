Sign di “I Love Aruba” ta haya upgrade pa wordo poni na su luga nobo

Pa loke ta e sign di “I Love Aruba” cu tabata dilanti Bestuurskantoor, tur hende cu a pasa eybanda por a ripara cu el a wordo kita. Sr. Marlon Croes, Director di DOW a duna infomacion di esaki caminda e sign ta actualmente na welderdo p’asina e wordo “upgraded”. Sr. Croes a informa cu di nan parti a bini cu 11 lugar caminda por a pone e sign aki, pero den un reunion y acuerdonan entre e doño y Gobierno a keda palabra cu e sign lo bai wordo poni den e asina yama rotonde na Welcome Plaza, esta caminda e turistanan di barco cruzero ta sali pa cana den centro di cuidad. Director di DOW a mustra cu ya caba trabaonan a cuminza na e sitio caminda e sing lo bini y cu e sign lo bai tin dos fachada dus di ambos banda por usa pa saca potret cune. Ta mas cu claro cu e sign aki ta un parti importante den propaganda no isla y pesey amos partido ta di opinion cu e miho lugar ta na Welcome Plaza caminda cu e bishitante lo tin mas acceso y ta mas sigur pa saca potret cu esaki. E sitio caminda e sign lo wordo ubica ta caminda e tram ta lora y apesar cu informenan falso a sali caba cu e sign aki lo bai stroba e pasada di e tram, Sr. Croes a duna di conoce cu esaki no ta e caso pasobra e ta full for di den paso di e tram. Pa awo e sign aki lo bai keda permanent na Welcome Plaza y no tin intencion pa move esaki pa otro sitio tampoco. Desaroyo lo mester defini si den futuro e sign lo mester move pero pa aworaki esaki no ta e caso y lo bai keda eynan pa basta tempo. Tur hende mester ta consciente cu e sign aki ta un “branding” sumamente importante pa nos isla y den e proceso a yega e acuerdo pa pone na Welcome Plaza y caminda e wordo poni mester crea e posibilidad caminda hendenan por para y no por tin yeba pasobra esaki lo wordo daña y pa cual mester pone pavers su dilanti y rond di dje y naturalmente den oranan di anochi e mester tin su iluminacionnan p’asina e por resalta. Kiermen tin palabracionnan haci pa move esaki y den un asina yama “win win situation” haci upgrade riba dje di biaha.

