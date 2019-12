Sidney ta bringando candela feroz pa basta dia caba

E candela na Australia a destrui por lo menos tres miyon hectar for di September pasa cu el a cuminza, y esaki den tamaño ta mes grandi cu e pais di Belgica, mientras cu e region di Sidney ta bringando fuertemente contra e candela cu ta for di control. E costa oriental di e pais a bin ta isola pa un ola di calor fuerte cu ta wordo considera e causa di e candela. Sidney, e cuidad mas grandi di e estado y di e pais, cu 52 miyon habitante, ta axficia dor di e huma di candlea cu ta kima for di norte, sur y oeste.

E condicionnan rond di e cuidad a bin ta empeora y nan ta wordo considera “catastrofico” loke nifica cu cualkier candla activo por bira rapidamente den uno masha peligroso. Asina prome minister di e pais a duna di conoce. “Awe tabata un dia horibel. Nos no a logra para vlamnan te ora cu awacero cai. E condicionnan ta peligroso, dificil y instabiel”, asina comisario di Polis di e region Shane Firzsimmons a duna di conoce. E temperaturanan por subi te na 47 grado Celsius den algun parti di e estado. Mas di 460 hctaria a wordo araza pa candela den e parti norte di Sidney. E situacion a bira mas pio Diasabra ultimo, specialmente den e region di e “Montañas Azules” na e parti oeste di e cuidad, caminda un cantidad no conoci di casnan a keda destrui. vTe cu e fecha aki, diez persona a muri den e pais debi na e candelanan. Australia ta custumbra cu candelanan di mondi, pero e hecho cu e aña’ki nan a sosode mucho mas tempran cu normal y su “agresividad”, hunto cu e temperaturanan record, a haci’e mas dificil pa aumenta e preocupacion pa loke ta calentamento globar. E habitantenan di e ciudad chikito di Bargo, na un 100 kilometer sureste, a wordo evacua debi na e manaza di candela. Diahuebs ultimo 185 mil hectar den e zona a keda destrui. “Ta hopi tristo pa pasa y mira kico a resta. Nos sernan keri no por bishita nos”, Corey Cartes, habitante di e region a declara. Cartes a ricibi orden pa bandona e zona dos dia pasa, pero a keda pa trata di protege su propiedad. E candela a yega hopi serca di su cas cu su cura a kima.

“Tur hende ta ofrece yudanza, pero no tin nada cu nos por haci cu solamente mantene nos mes leu di peliger y warda brandweer pa nan haci nan trabao”, asina Cartes a declara. Den e estado di Australia Meridional a sufri e ultimo dianan di un ola di calor, y 1500 brandweer a bin ta combati e candela, cu a destrui mas di 40 mil hectar. Dos persona a muri den e ultimo dos dianan y decena di personal di brandweer y residentenan a wordo trata pa diferente herida of inhalacion di huma. E ekiponan di rescate tambe ta riba alerta maximo pa e candelanan aki. Varios personalidadnan medico a duna advertencia riba e estado di “emergencia di salud pulico” debi na e huma toxico na Sidney.

