Pa hopi hoben deportista e fin di siman tras di lomba tabata uno special y cu a trece un alegría grandi den nan bida. Sidney Ponson Charity Foundacion y su team di boluntarionan a pasa diferente veld pa entrega materialnan deportivo. Manera ta conoci, siman pasa despues di hopi trabou realisa a logra concretisa un di e metanan di Sidney Ponson Charity Foundation: Varios material deportivo a yega Aruba, danki na e bon colaboracion ricibi di Fast Delivery Services. Despues di inspeccion di e materialnan y un presentacion na entre otro Minister di Deporte Endy Croes, e material tabata cla pa wordo reparti bou di e hobennan cu ta practica baseball. Y esaki a tuma luga durante henter fin di siman. E materialnan ta algo hopi impotante pa e muchanan. E tabata un momento di hopi emocion pa mira e cara di alegria bou di e hobennan cu sea a ricibi un glove, e set di catcher of un bat, pa nan por practica nan deporte faborito. Hopi hoben na Aruba tin e soño pa yega Grandes Ligas mescos cu Sidney Ponson a logra. Sinembargo ta pasa den dificultad pa motibo di falta di material, sea door cu nan ekipo no tin mucho recurso y/of nan mayornan tampoco. Cu esaki den pensamento e expelotero di Grandes Ligas Sidney Ponson a lanta un fundacion pa yuda e muchanan aki yega mas cerca di nan soño. E mayornan y coach nan a keda sumamente contento y a aprecia e gesto aki. “Yega leu ta exigi hopi disciplina, pero e ta cuminsa for di chikito. Tambe e muchanan mester tin e materialnan necesario. E fundacion a wordo lanta cu e meta aki, cu ayudo di boluntarionan. Poco-poco nos ta cuminsa logra e metanan poni, di mira un sonrisa grandi riba cara di nos beisbolistanan chikito y e soño di tin e materialnan pa nan por practica nan deporte faborito. Un mucha mas cu ta practica, ta aleh’e di e mal caminda,” Sidney Ponson a expresa. Nos no mester lubida cu cada coach cu ta riba veld den fin di siman pa train, no ta ricibi ningun pago, e ta algo cu nos tur mester para keto un rato y ta importante pa comercio duna un man na esaki. Ta importante pa mayornan mira esaki y aprecia e trabao di cada coach cu ta traha oranan liber pa bin train e muchanan cu hopi pasenshi y cariño, y basa riba e iniciativa aki di cada coach, nan ta kita mas di 40 pa 60 mucha pa siman for di riba caya. Mirando e desaroyo aki e alegria ta di mira e muchanan ta train hunto y ta wanta nan for di caya. Tanto diasabra como diadomingo Sidney Ponson hunto cu otro expeloteronan Eugene Kingsale y Milton Croes tabata presente pa yuda den e trabou di pasa e diferente veldnan, for di pariba te pabou. E veldnan cu a pasa den e fin di siman aki tabata veld Xander Bogaerts Ballpark, ex Centro di Bario Lago heights Ballpark, Luciano Booshi Wever Ballpark, Rockets na Sta Cruz y na final a para na centro di bario tankilieendert unda cu e muchanan di bario di noord por a bin a ricibi nan material. E fundacion ta masha gradicido na Fast Delivery Services, cu no solamente a yuda trece e carga Aruba, pero tambe Gigi Helder y e chauffeur Roland Mauricia, cu a pasa henter dia cu e team repartiendo e material. A reparti e material – keds, glove, bat – na principalmente muchanan cu no tin esakinan. Loke cu resta ta bay pa e ekiponan. A logra e meta aki cu colaboracion di companianan grandi di Merca cu Sidney Ponson a yega di traha cu nan den su temporadanan den Grandes Ligas. A funda Sidney Ponson Charity Foundatio na 2021 cu e meta pa trece sonrisa riba cara di e deportistanan hoben di Aruba. Ta trahando riba un proyecto grandi cu ta Sidney Ponson Ballpark den Compleho Deportivo Bubali. Promove practica di deporte en general ta loke e fundacion ta promove tambe.

