SIAD ta encurasha su clientenan pa haci pago online

SIAD ta encurasha su clientenan pa haci pagonan online p’asina evita e paramento den rij e wardamento tur otro cos. Si mira cu ta apenas 7 porciento ta haci pagonan online y esaki ta hopi abao. SIAD a ricibi den luna di December un suma mas of menos di 3.9 miyon Florin na pagonan di impuesto di vehiculo di motor cu ta hopi bon y SIAD ta super contento cu esaki. Si mira si cone clientenan ta paga, ainda nan ta custumbra di bini personalmente na oficina of tambe bai un MFAnaa haci pagonan. Esaki ta haci cu e rijnan ta bira hopi largo y pa cu esaki mester tin pasenshi y hopi hende no tin e pasenshi aki pasobra ta haya hopi keho di clientenen cu nan tin cu para largo den rij pa paga y despues para den un otro rij pa haya nan plachi number. Pues cu e pago online bo no mester para den rij y ta un biaha so e cliente lo mester para den rij, esta ora di busca su plaachi number.

E sistema di pago manera ta custumbra cune fin di Januari e prome dos cuartalnan mester ta paga y 30 di Juni e di tres y di cuater cuartal. Mirando cu e container a jega laat, esey a duna SIAD un desavio pa por parti e plaachinan di number pero si e pago ta keda manera ta wordo stipula den ley. Tanten cu SIAD no a haya un opdracht di minister pa cambia esaki, pa loke ta e beleid pa rek esaki un siman mas, no por haci cambio den esaki.

