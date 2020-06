Si WEB no haya entrada ta afecta nos pa cumpra fuel afo y garantisa e suministro

Sr Ricky Henriquez presidente di SIWA cu ta e sindicato di Web Aruba nv a menciona despues di a sinta cu gerencia y a tuma declaracion di e vocero di web tin cierto cosnan cu ta keda grave cu si ningun hende no paga ta mas cu logico cu nos no por cumpli pa fuel oil y nos por haya problema. Sr Ricky a menciona cu WEB a baha gasto operacional hopi mes abase di esaki tin un credit line y cierto reservanan cu ta usando pa mas leu cu por yega. Web a cuminsa cu un propaganda pa hendenan cuminsa na haci e pagonan y yega na un areglo di pago pa asina nos por garantisa e suministro y e calidad ta keda bon esei no tin problema, pero e suministro pa nos produci pasobra ta e fuel oil cu ta bin afo esei mester wordo paga. Tanteen cu nos ta cumpra esakinan di afo ta divisis nan cu ta sali afo y pesei nos tin e mashinnan nobo pabou y nos di Web lo bay baha e consumi di fuel oil mas hopi ainda pa tin menos gasto, pero debi na corona y retrasonan a bin tin mas motibo di retraso pa start up.

Gobierno na un ocasion a duna conseho na e hendenan pa no paga awa y coriente pa april, mei y juni y awor Web ta sali bisa cu ta un efecto, Sr Ricky Henriquez a bisa cu loke a ser bisa y anos como Web y sindicato tabata contra di e manera cu el a keda treci, pero e problema ta bin pa nos y anos tin cu salvaguardia pa full pueblo mester haya awa y coriente garantisa. Mi a menciona na mandatarionan y te hasta den prensa cu e problema aki nos a wak ta bin y tin cu mira con gerencia ta bay reacciona y tin reunionnan cu utilities, y asina cu haya luz berde lo bay gobierno pa informa di e problema. Pesei e pagamento ta hopi importante pasobra WEB tin cu garantisa e suministro di awa y coriente y sin e pagonan aki drenta ta hinca e compania den problema.

