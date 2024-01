Na 2024 Ministerio Publico lo sigui structuralmente cu cobra debenan di boet. Esey den cooperacion cu CEA y grenspolitie. Personanan cu a wordo condena dor di huez pa paga un boet y cu no a cumpli nunca cu esaki, lo wordo bishita na cas dor di CEA of lo wordo para na frontera door di grenspolitie.

Si resulta cu un hende no por of no kier paga su boet, e lo wordo deteni mes ora y traslada pa prizon pa sinta su dianan di castigo. Un hende cu wordo para na airport dor di grenspolitie, ta core riesgo pa perde su vuelo.

Ministerio Publico ta haci un yamada urgente na personanan cu tin debe di boet, pa nan percura pa cumpli cu esaki. Bo persona por paga online via e number di cuenta 4000905 di Ministerio Publico na Arubabank bao mencion di bo parketnummer. Tambe por swipe na caha di Ministerio Publico despues di haci un afspraak via e website www.omaruba.com.