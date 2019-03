E cuentanan nacional cu a keda publica poco dia pasa ta duna nos un bista detaya di nos economia. Den e periodo 2013 pa 2017 e balor agrega di nos economia, nos GDP, a crece door di subida den turismo y importacion mas abao. E no tabata debi na inversion of debe crea pa e Gobierno na turno. E debe a crece hopi mas rapido cu e crecemento economico locual a hiba nos den e situacion di un Pais endueda. Oposicion kier malusa e cifranan di e Cuentanan Nacional pa bisa cu bao nan maneho economia a crece, pero nan no kier bisa nada riba e debe cu a crece mas liher y cu a wordo redobla. E debe t’ey, manera Eman a declara den Parlamento, pa Pueblo paga cu orguyo. Awor kier manipula bisa cu no tin crisis y pesey no mester di crisisheffing. Ma niun ta bisa cu den 2019 nos tin cu paga na interes pa debe so caba 230 miyon florin. Si kier manifesta, anto ban manifesta contra Mike, Richard y tur otro cu a endeuda e Pais aki malamente. E gobierno actual pa medio di Minister Xiomara Ruiz-Maduro ta traha na un manera serio pa recobra credibilidad financiero di e Pais aki y no ta sinta haci wega cu inteligencia di e Pueblo di Aruba.

