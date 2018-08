Si tabata tin iregularidad den Elmar, husticia mester cana su caminda

For di Sr. Raymond Maduro, presidente di sindicato Alfast, nos di Masnoticia a ricibi e siguiente comunicado.

Como representante di e directiva di Alfast, mi ta di opinion cu e investigacion den e presunto iregularidadnan di magazijn, mester sigui su caminda , y mester wordo finalisa mas pronto cu ta posibel , e dos coleganan mester haya un fair chance pa defende nan mes door di duna nan comentario, of clarificacion riba e resultado di e rapport preliminar, prome cu e rapport a bira oficial, e manera of e metodo cu gerencia y e investigadonan a uza pa interoga no ta esun mas corecto pasobra gerencia mester a hinca e caso aki den man di OM. Sindicato Alfast ta boga, pa e berdad sali na cla y si resulta cu tabata tin iregularidad, husticia mester cana su caminda.

Pa loke cu ta trata e schorsing, di e director di Elmar, Sr. Robert Henriquez, esaki tabata necesario pa un “cool -off period”, kehonan a wordo duna ariba e mal maneho di parti di directiva di Alfast y miembronan na e board di Utilities. Directiva di Alfast kier ta bon cla , cu e puntonan aki cu a wordo treci padilanti, no ta nada nobo.

Al contrario, nan ta puntonan cu a wordo treci ariba mesa pa añanan largo, y di cual Utilities y Raad v/ Commissarissen cu a caba di baha como board, tabata bon na haltura , y no a haci nada pa por a trece un solucion y cos nan a sigui empeora na compania, sindicato ta opta pa no divulga detayenan, pero kier menciona cu ta trata di acusacionnan hopi serio di conflicto di interes, privilegiado di cierto hefenan y empleadonan cerca na e director, toko den toko cu interesnan financiero cu ta core den miyones, desorganisacion di e compania, comportacion cu no ta apropia pa un director di un compania estatal, esta Elmar. Tambe un maneho desastroso unda cu tin kehonan entrega y acusacionnan na Hunta di Supervision pa haci un investigacion.

Directiva di Alfast ta para ariba cu Sr. Henriguez no a funciona na interes di compania Elmar , y Alfast ta convenci cu e resultado di un investigacion independiente lo confirma tur locual cu sindicato Alfast y e otro sindicato di Elmar ta bin ta vocifera durante e ultimo lunanan/añanan.

Diaranson mainta directiva di Alfast lo reuni cu directiva nobo unda lo bay papia ariba e schorsingnan di dos empleado y di e director di Elmar.

Comments

comments