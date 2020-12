‘Si ta straf e hoben y no scucha of papia cu ne, mas ainda e tin chens pa rebeldia’

Monique Giel Labad, Verpleegkundige/Tienermoeder Consulent na Wit Gele Kruis ta sinta dos bes pa siman na Centro pa Hoben y Famia, y ora cu mayor tin un pregunta of tin un problema, of no ta sigur riba cierto informacionnan, nan por bin libremente na diferente instancia cu ta sinta akinan.

Awor ta bezig cu e campaña pa informa mayornan cu tin un espacio na e lugar aki pa haya informacion. “Nos ta duna tips pero nos no ta cu e hobennan 24/7, e mayor si, dus ta importante pa e mayor haya e informacion corecto y tools corecto”, segun sra. Labad.

Aworaki bo no por bay over na zundra of straf bo yiu zomaar pasobra e ta bira haci lo contrario, bo mester bay papia cu ne y trece e centro kisas pa e wak e situacion visualmente. “akinan tambe por ehempel nos ta haya muchanan cu no tin informacion corecto riba uzo di droga, kico esaki por causa pa bo curpa y despues, bo tin FADA akinan cu por duna bo splicacion, dus informacion tin masha hopi mes”, segun sra. Labad. Dus informacion tin na cantidad pero ta solamente e mayor tin cu bin y haci esaki.

Ta haya mayor por ehempel cu ta yama y por ehempel busca informacion riba con pa trata cu yiu di 14 aña cu ya caba tin un amigo/a, e importante ta pa splica e yiu kico tin di consecuencia, ser conoci cu e amigo prome y brinda conocemento cu por ehempel no mester tin actonan sexual pa complace e amigo/a. “Eynan bo ta cuminsa coach e mayor con e tin cu educa yiu riba esaki, pasobra bo bay straf of prohibi, lo tin consecuencia cu e ta Sali scondi, bula bentana y bay topa cu e guy y asina ey bo ta haya e consecuencianan”, segun sra. Labad.

Tin mayor cu ta bin por ehempel y pidi pa yiu cuminsa cu anticonceptivo, pasobra ya caba por ehempel e acto sexual a tuma lugar caba, pero ta combersa y scucha e mucha prome. Pasobra bo kier sa prome con por ta el a yega asina leu den actonan sexual cu edad asina jong di 14 aña; por ta mayornan ta muchu streng of tin mucho regla, mester tin regla berdad pero mester por scucha e mucha pasobra si no haci esaki bo ta mira consecuencianan. Hopi biaha ora papia cu e mucha, bo ta tuma nota cu e mucha mes ta expresa cu e mayor no tabata tin tempo pa papia cu ne.

Si e mucha wordo manda pa su camber y mayor no tin tempo pa papia of scuch’e, e ta bay busca su contestanan otro caminda of rebeldia y bay riba caya. Y si ta haya contesta corecto ta otro cos, pero riba caya bo no ta haya contesta corecto mayoria di biaha dus e ora ey e problema ta bini segun sra. Labad.

