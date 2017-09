Si ta Corte mester bay, ta Corte lo bay

Si ta Corte nos mester bay nos ta bay segun Diego de Cuba di STA, despues di un reunion cu mediador di gobierno, Sr. Anselmo Pontilius y hunto cu e gerencia di Elmar. Sr. de Cuba ta amplia.

Den e reunion mester a trata tambe e protocol cu a wordo firma. E gerencia di Elmar ta e prome yama di e prome presentacion, y e sindicato anterior no a percura esey tampoco. Esey ta na gerencia di Elmar pa cumpli cun’e. Gerencia a presenta e plan cu nan kier bin cun’e. Pero e problema mes ta hancra, cu nan mester firma e protocol, no a keda concretisa.

Tampoco e peticion cu sindicato STA a haci na director di Elmar NV, Sr. Robert Henriquez, pa e hala e carta di schorsing aden di e tres delegadonan. Pero Sr. Henriquez a bisa di no ta hala atras y segun STA esey por conduci cu e situacion ta escala. Gerencia kier a convoca un presentacion pa diaranson proximo, pero e trahadonan ta hopi malcontento cu locual a pasa cu nan delegadonan. Y cu nan derecho, ya cu ta imposibel cu’n compania, manera Elmar NV ta viola tratadonan internacional y toch tin cierto abogadonan ta para nan tras. Y esaki ta di mas pa sindicato STA. Pakico tin un International Labour Organisation cu tin tur cos poni, hancra den leynan internacional. Y e leynan aki a wordo ratifica na Augustus 1986. Esaki ta algo di mala fe. Di puro mala fe.

Miemrbonan di STA ta bezig cu’n accion di firma y esey a wordo intensiva. Mirando loke gerencia a haci di rechasa nan peticion, di parti di sindicato STA. Dialuna atardi STA lo tin un reunion cu tur su miembronan, pa nan por wordo splica kico ta e siguiente paso y STA lo manda un carta tambe pa gerencia di Elmar, cu STA ta exigi mas respet di parti di e gerencia.

Segun De Cuba, terkedad, powerplay no ta hibabo niun caminda awendia. Ta incomprendibel con e trahadonan di Elmar por a soporta e situacion aki pa tanto tempo. Awo cu STA a drenta, nan lo pone puntjes op di I awor ya cu cosnan no por sigui asina. E presentacion ariba su mes tabata bon hinca den otro. Pero esey ta teoreticamente, pero den practica ta otro y no sa si esey lo funciona. Riba papel e ta zona mustra bunita. E gañamento mester stop na Aruba ya cu esaki tin nos pais daña. E gañamentonan innecesario y den Elmar esey no ta diferente. Den e accion, STA lo sigui colecta e firmanan y na su debido tempo, e partidonan cu forma e gobierno nobo, lo haya un peticion di parti di sindicato STA y trahadonan di Elmar. Dialuna lo tuma un decision di kico lo wordo haci, despues cu nan reuni cu e trahadonan di Elmar. Nan lo bay intensiva e accionnan na Elmar. Esaki ta inacceptabel locual cu e director ta haciendo cu e delegadonan. Hasta e mediador a splica e director cu loke e ta haciendo ta inacceptabel.

Segun Sr. de Cuba, si e director ta keda terco nan lo haci esaki un testcase, y si nan mester bay Corte, pa libra tur delegado aki na Aruba cu algo asina por sosode asina den futuro. Si nan gana e caso aki, nan lo pone un jurisprudentie aki na Aruba cu lo ta ehempel pa tur otro compania cu tin pensa di haci asina cu e delegadonan. Sr. de Cuba ta kere cu nan lo gana e caso ya cu e no ta kere cu hues lo viola tratadonan internacional.

Varios carta caminda cu ta informa e director, kendenan ta e delegadonan di STA . Despues ta manda un carta pa atende un reunion cu STA na mediador di gobierno, pa firma e protocol. Pero e protocol ta keda sin firma y pa despues schors e delegadonan, segun Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.

Sindicato di UEA ta existi ainda, pero cu solamente 7 pa 8 miembro, pero STA ta e sindicato cu mester negocia cu gerencia di awo padilanti. Awo ta keda na gerencia pa wak kico e ta bay haci cu UEA, ya cu esaki no por papia mas na nomber di e trahadonan. Se supone cu ora un sindicato drenta den un compania, e otro sindicato no tin representacion mas. Gerencia mester atende cu STA tocante e trahadonan di Elmar. Pero si gerencia kier atende cu UEA, ora di papia pa e trahadonan di Elmar, e lo mester atende cu sindicato STA.

Pa ley, gerencia di Elmar mester reconoce e sindicato STA. Pero gerencia ta bisa di ta deal cu e sindicato cu cual el a firma e protocol. De lo contrario, sindicato STA lo hiba gerencia di Elmar , Corte. No por perhudica un pueblo, pavia di un persona cu ta terco. E persona a cay den e periodo un tiki inoportuno, ya cu bo ta den formacion di un gobierno, y no tin gobierno ainda. Y esun demisionario no por tuma ningun decision mas. Dus lo mester warda pa e proceso di formacion di gobierno. Y esey ta tuma su tempo, segun Sr. de Cuba.