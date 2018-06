Si ta bende un auto no mag di laga otro hende uza bo plachi number

Departamento di impuesto ta informa na tur esunnan cu ta bende su auto pa corda kita e plachinan di number y e sticker for di e auto.

E number ta registra riba bo nomber y e number di e sticker ta registra riba bo recibo di pago. E sticker ta un comprobante di pago mescos cu e recibo.

Tanten cu e number ta registra riba bo nomber, bo persona ta keda responsabel pa e belasting di vehiculo di motor. Pues, nos lo keda cobra e belasting cerca bo persona si no haci e cambionan necesario cerca nos.

Pesey, no laga otro persona uza e plachinan, pasobra nan no ta bay paga e belasting pa bo (hopi biaha nan ta gaƱa bo) y si algo pasa (p.e. atraco) ta cerca bo polis ta yega prome.

Pa por pasa e number riba nomber di un otro persona, mester haci esaki por escrito cerca nos. No tin otro forma pa haci e traspaso. Si no ta bay uza e number mas, please pasa cerca nos y entrega e plachinan bek.

Si laga e auto bay cu e sticker, esaki ta habri caminda pa mal uzo di un comprobante di pago cu ta di bo.

Sea consciente di e consecuencianan y sea atento ora di bende bo auto.