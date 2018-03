Si pago no drenta con FTA kier pa cumpli cu tur e obligacionnan financiero

Sr. Rudy Geerman ta haci enfasis pa e publico no paga pa e barinan di sushi, pa cual Minister Otmar Oduber ta amplia ariba esaki.

Sr. Otmar Oduber ta invita Sr. Rudy Geerman di FTA por papia di con lo soluciona e problematico di sushi rond di Aruba, enbes di bisa publicamente pa hende no bay paga un compania cu a base di ley, por hiba su cobransanan.

Mnister Oduber a señala actualmente tin confusion caminda cu gerencia di Serlimar a notifica cu nan a cuminsa accion pa loke ta trata e containernan comercial so y no e barinan di sushinan di cas caminda cu barinan di cas awor aki no lo tin un accion concretisa riba esaki.

E operativo lo tuma luga mas tanto pa e parti di containernan grandi di 1100 lts bay ariba unda cu e unico forma pa comerciante lo por haya ta si nan lo bay firma contract y cu ta pagando pa esaki. Durante ultimo control a keda refleha cu tabata tin hopi container ubica na diferente cas y negoshi y cu no ta aparece como registra cu contract real y esaki lo por ta containernan fia di trahado of hende cerca di nan. Loke Serlimar a haci ta bay tras di e containernan di sushi, esunnan comercial, asina Minister Oduber a splica

Hasta a ser conoci cu algun recibonan cu cliente ta presenta lo tabata falso tambe y pesey mes clientenan mester tin un contracto real y pa cu esaki tur e weekend e accionnan aki lo keda tuma luga y gobierno ta na altura di e situacion aki cu sigur mester wordo coregi. Esun cu tin contract valido no lo haya un problema den e sentido aki , y Serlimar lo ta autorisa pa bay cu e containernan solamente si tin debe habri of no tin un contract existente.

Tarifanan social lo keda contempla den e maneho di e gobierno actual, asina Minister Oduber a informa unda cu servicio na cas lo bay socialisa y e tarifa actual pa ley di 25 fls lo bay wordo revisa. Otro punto importante ta cu depende di cua lo ta e proceso y e tecnologia Aruba lo haya pa procesamento di sushi y desperdicio e ora eynan lo por cuminsa un proceso caminda cu comunidad lo por disfruta un sistema social di pago.

E forma di pago di Serlimar tambe lo bay keda delinea pa gobierno pero definitivamente pueblo lo mester haci un contribucion pasobra con cu ta gobierno ta cargando cu un gasto di mas o menos 18 miyon florin di belasting di pueblo pa Serlimar.

Esaki ta e realidad den e ultimo 15 añanan unda cu gobierno lo mester keda paga pa Serlimar toch, siendo cu si pueblo lo por retribui un parte di e placa aki gobierno lo por inverti den mas accionnan social por ehempel, segun minister Otmar Oduber, encarga cu e maneho di Serlimar.

