E mashin cu tin kisas por ta duna e dama miedo di bin na Stichting BOB Aruba pa hasi nan test of kisas tin otro motibonan. Sra. Enrita Werleman ta splica.

E mashin no ta diferente cu esunnan cu tin na hospital. Pero door cu nan trabao ta esey so, nan ta hopi getrain ariba esey. Nan ta tene cuenta cu e persona su miedo, su dolor y su insiguridad. Nan ta mira cu e confianza tey. Bo no por complace tur hende, cada hende muhe tin un sentido di dolor. Un ta sint’e mas cu otro y nan ta acepta esey. Nan ta bay den e persona su dolor y ta splicanan tambe cu e miedo ta causa mas problema, no solamente e miedo pa dolor y e miedo pa e resultado.

Segun Sra. Werleman, haci un escogencia di sa algo trempan y tin un cura p’e of keda cana cu esey. Enberdad, e confianza ta bin. Y ta haya hende cu ta bisa cu’n familiar a muri di cancer di pecho, pero toch nan ta bin. Den e di dos ronda, e percentahe ta bay subi pasobra esun cu a bin caba ta sigui bin, y esunnan cu a gara confianza tambe lo ta bay bin.

Si no traha preventivamente, no tin cura pa nada, y esey ta nabo un empuhe y positivismo pa sigui traha preventivamente, segun Sra. Enrita Werleman, di Stichting BOB.